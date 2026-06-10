New York - Die US-Börsen haben nach dem überwiegend schwachen Vortag am Mittwoch weitere Kursabschläge verzeichnet. Erwartungsgemäss ausgefallene Preisdaten milderten den Druck insbesondere auf den am Dienstag schwachen Technologiesektor nicht lange. Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine Anfangsverluste aus: Gut anderthalb Stunden nach Handelsbeginn notierte er 0,89 Prozent tiefer bei 50.425 Punkten. Er hatte es vortags letztlich als einziger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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