EQS-Ad-hoc: Smart Equity AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Smart Equity AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis
Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Smart Equity AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss von
rund 234 TEUR ab (Vorjahr: 932 TEUR).
Köln, 10. Juni 2026
Der Vorstand
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Eleni Issels
Vorständin der Smart Equity AG,
Lütticher Straße 8a, 50674 Köln
E-Mail: info@smartequityag.de
Internet: www.smartequityag.de
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