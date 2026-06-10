Die Commerzbank-Aktie hat nach der starken Rallye der vergangenen Monate zuletzt an Schwung verloren. Der in der Voranalyse skizzierte Angriff auf den Widerstandsbereich brachte bislang keinen nachhaltigen Befreiungsschlag. Dennoch bleibt der Chart konstruktiv, solange der aktuelle Rücklauf nicht zu tief ausfällt. Durchatmen erlaubt In der letzten Analyse stand die Attacke auf den Widerstand im Fokus. Genau dieser Bereich bleibt nun entscheidend, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de