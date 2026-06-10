Kloten - Der Flughafen Zürich hat im Mai weiter zugelegt. Sowohl beim Passagieraufkommen als auch bei den Flugbewegungen und den kommerziellen Aktivitäten wurde ein Wachstum verzeichnet. Im Mai wurden 3,03 Millionen Passagiere abgefertigt, wie es am Dienstag hiess. Das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 11,0 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um 4,5 Prozent. Der Transferanteil sank auf 26,5 von 27,7 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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