Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen bewegten Handel am Donnerstag klar im Plus beendet. Neben US-Inflationsdaten sorgten vor allem Drohungen von US-Präsident Donald Trump zwischenzeitlich für Unruhe. Die Verwerfungen konnte der Schweizer Markt aber wegstecken, wobei auch die starken Schwergewichte halfen. Im späten Handel konnte er dann seine Gewinne stetig ausbauen und behauptete sich damit auch gegenüber schwachen US-Börsen. Am frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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