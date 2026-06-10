Paris/London/Zürich - Anders als am Vortag haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch den schwachen US-Börsen teilweise getrotzt. Sie zeigten sich damit vergleichsweise wenig beeindruckt von neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran. Zum Handelsende dämmte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 mit 6.009,95 Punkten sein Minus immerhin auf 0,66 Prozent ein. Ausserhalb des Währungsraums gewann der britische FTSE 100 letztlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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