© Foto: Uwe Anspach/dpaIn den vergangenen Wochen präsentierte sich die SAP-Aktie erholt, Käuferinnen und Käufer fassten neuen Mut. Doch jetzt ist schon wieder Gefahr im Anmarsch. Sektorrotation hält an: KI pfui, Value hui! Der Abverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten ist am Mittwoch in die Verlängerung gegangen. Die erneute Eskalation geopolitischer Spannungen im Nahen Osten mit einem offenen Schlagabtausch zwischen Israel und den USA auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite sorgte für einen weiteren Energiepreisanstieg. Gleichzeitig trieben hohe Inflationsdaten die Zinserwartungen weiter in die Höhe. Das belastete vor allem die in den vergangenen Wochen stark gelaufenen Halbleiter und …
Enthaltene Werte: DE0007164600,DE0008469008Den vollständigen Artikel lesen
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