Neue Funktionen helfen Unternehmen dabei, verlässliche Marktinformationen in unternehmensweiten KI-Umgebungen und Arbeitsabläufen zu nutzen und sich gleichzeitig auf die Zukunft des agentenbasierten Handels vorzubereiten

NielsenIQ (NYSE: NIQ) hat heute auf der C360, der wichtigsten Kunden- und Branchenveranstaltung des Unternehmens, sechs neue KI-gestützte Funktionen vorgestellt und damit einen bedeutenden Meilenstein bei der Umsetzung der KI-Strategie von NIQ gesetzt. Die neuen Funktionen unterstützen Marken, Einzelhändler und andere Unternehmen dabei, verlässliche Marktinformationen in unternehmensweiten Arbeitsabläufen, KI-Umgebungen und der sich entwickelnden Welt des "Agentic Commerce" zu nutzen.

Die Strategie von NIQ zur Wertschöpfung durch KI basiert auf zwei Grundprinzipien:

Bereitstellen des The Full View: Durch die Kombination der branchenweit umfangreichsten und detailliertesten Datensätze, fortschrittlicher KI-Modelle und reichhaltiger Inhalte unterstützen wir Unternehmen dabei, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und KI-Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben.

Durch die Kombination der branchenweit umfangreichsten und detailliertesten Datensätze, fortschrittlicher KI-Modelle und reichhaltiger Inhalte unterstützen wir Unternehmen dabei, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und KI-Innovationen in großem Maßstab voranzutreiben. Aktivierung KI-gestützter Funktionen: Bereitstellung zuverlässiger Informationen und proprietärer IP durch die fortschrittlichen KI-Anwendungen, Assistenten und Agenten von NIQ, die in die Arbeitsabläufe der Kunden und in Unternehmensumgebungen eingebettet sind.

Zusammen stärken diese Grundsätze die Position von NIQ als vertrauenswürdige Informationsinfrastruktur, die die Zukunft des Handels vorantreibt.

"Kunden wünschen sich Zugang zu verlässlichen, detaillierten Informationen und zwar auf die Weise, die für sie am besten geeignet ist", sagte Troy Treangen, Chief Product Officer bei NIQ. "Ob über NIQ-Anwendungen, KI-Assistenten wie NIQ Optiq, vernetzte Unternehmensabläufe oder geregelte Integrationen mit führenden KI-Technologien wie ChatGPT, Claude und zukünftigen Pioniermodellen unsere neuen Funktionen sind darauf ausgelegt, Kunden dort abzuholen, wo sie stehen, und ihnen zu helfen, nahtlos und sicher auf die bewährten, proprietären Marktinformationen von NIQ zuzugreifen, wo auch immer Entscheidungen getroffen werden."

Beschleunigung der KI-Innovation im Dienste unserer Kunden

Die folgenden Funktionen, die auf der C360 vorgestellt wurden, bilden die erste Welle von KI-Innovationen, die durch die bewährten Daten und Erkenntnisse von NIQ ermöglicht werden:

NIQ Connected Content: Unterstützung von Kunden bei der Verwaltung, Aktivierung und Optimierung von Produkt-, Verfügbarkeits- und Präferenzdaten in verschiedenen E-Commerce-Ökosystemen.

Unterstützung von Kunden bei der Verwaltung, Aktivierung und Optimierung von Produkt-, Verfügbarkeits- und Präferenzdaten in verschiedenen E-Commerce-Ökosystemen. NIQ Optiq: Unser Innovationsassistent und unsere Agentenplattform der nächsten Generation, die zuverlässige Marktinformationen direkt in den Entscheidungsprozess einfließen lassen.

Unser Innovationsassistent und unsere Agentenplattform der nächsten Generation, die zuverlässige Marktinformationen direkt in den Entscheidungsprozess einfließen lassen. NIQ Optiq Mobile: Vertrauenswürdige Informationen direkt in mobile Entscheidungsumgebungen integrieren.

Vertrauenswürdige Informationen direkt in mobile Entscheidungsumgebungen integrieren. NIQ Optiq Bridge: Die nahtlose Einbindung bewährter NIQ-Informationen in marktführende Anwendungen, KI-gestützte Arbeitsabläufe und Unternehmensumgebungen.

Die nahtlose Einbindung bewährter NIQ-Informationen in marktführende Anwendungen, KI-gestützte Arbeitsabläufe und Unternehmensumgebungen. NIQ Cadence: Ein auf GenAI basierendes Betriebssystem für Marketingeffektivität, das Marketingfachleuten dabei hilft, die Leistung kontinuierlich zu messen, zu optimieren und zu aktivieren.

Ein auf GenAI basierendes Betriebssystem für Marketingeffektivität, das Marketingfachleuten dabei hilft, die Leistung kontinuierlich zu messen, zu optimieren und zu aktivieren. ConnectAISuite: Die Grundlage für eine Reihe von KI-basierten Datenverarbeitungs- und Integrationsdiensten, die Unternehmen dabei unterstützen, im Rahmen von Unternehmensabläufen und KI-gestützten Geschäftsprozessen auf zuverlässige NIQ-Informationen zuzugreifen.

Den Weg für die Zukunft des agentenbasierten Handels ebnen

Während diese neuen Funktionen darauf abzielen, wie Kunden bereits heute den Nutzen von KI erschließen können, konzentriert sich der Bereich "Commerce Intelligence" von NIQ darauf, Kunden dabei zu unterstützen, sich auf eine Zukunft vorzubereiten, in der KI zunehmend Einfluss auf die Produktsuche, Empfehlungen, Kaufentscheidungen und die Messung von Ergebnissen nimmt.

Diese Innovation wird durch unser KI-Commerce Lab vorangetrieben, NIQs öffentlicher Innovationsplattform, die sich auf die Entwicklung der Intelligenz, Messmethoden, Standards und Ökosystemfähigkeiten konzentriert, die für die Zukunft des agentischen Handels erforderlich sind.

"In unseren Gesprächen mit Kunden hören wir immer wieder von derselben Herausforderung: Unternehmen investieren zwar massiv in KI, haben aber oft Schwierigkeiten, diese in großem Maßstab umzusetzen", sagte Liz Buchanan, President North America bei NIQ. "Die auf der C360 vorgestellten Innovationen sollen dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie verlässliche Informationen, praktische KI-Lösungen und die Fähigkeiten bereitstellen, die Unternehmen benötigen, um ihre KI-Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen."

Aufbauend auf dem globalen Datenvorteil von NIQ

Die KI-Strategie von NIQ stützt sich auf die beispiellose globale Datenpräsenz des Unternehmens, darunter:

Beziehungen zu mehr als 8.900 Einzelhändlern weltweit

Abdeckung von Verbraucherausgaben in Höhe von rund 7,4 Billionen US-Dollar

Mehr als 253 Millionen Artikel

Mehr als 10 Milliarden Attribute strukturierter Produkte

Über 160 Petabyte an verwalteten Datenbeständen

28.000 KI-Modelle, die täglich laufen

Weitere Informationen zur ConnectAI Suite, zu NIQ Optiq, NIQ Optiq Mobile, NIQ Optiq Bridge, NIQ Connected Content, NIQ Cadence, Commerce Intelligence und dem Commerce Lab werden im Rahmen der C360 bekannt gegeben.

Häufig gestellte Fragen

Was hat NIQ auf der C360 2026 angekündigt?

NielsenIQ (NIQ) stellte auf seiner Veranstaltung C360 2026 sechs neue KI-gestützte Funktionen vor, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, verlässliche Marktinformationen in unternehmensweiten Arbeitsabläufen, KI-Umgebungen und neuen Anwendungsfällen im Bereich des agentischen Handels zu nutzen.

Welche sechs neuen KI-gestützten Funktionen bietet NIQ?

Die sechs neuen Funktionen, die NIQ einführt, sind:

NIQ Connected Content Management von Produkt- und Präferenzdaten über gesamte E-Commerce-Ökosysteme hinweg

NIQ Optiq KI-gestützter Insight-Assistent und Agent-Erlebnis

NIQ Optiq Mobile Mobiler Zugriff auf Echtzeit-Marktinformationen

NIQ Optiq Bridge Integration der NIQ-Intelligenz in Unternehmensanwendungen und KI-Workflows

NIQ Cadence eine GenAI-native Plattform zur Messung der Marketingeffektivität

ConnectAI Suite Datenverarbeitungs- und Integrationsdienste für KI-Workflows in Unternehmen

Wie sieht die KI-Strategie von NIQ aus?

Die KI-Strategie von NIQ basiert auf zwei Grundsätzen:

Bereitstellung des The Full View Kombination globaler Datensätze, KI-Modelle und Inhalte zur Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse

Bereitstellung KI-gestützter Funktionen Einbindung zuverlässiger Intelligenz in Anwendungen, Assistenten, Agenten und Unternehmensabläufe

Was versteht man unter "Agentic Commerce"?

Der Begriff "Agentic Commerce" bezeichnet eine zukünftige Form des Handels, in der KI-Agenten die Produktsuche, Empfehlungen, Kaufentscheidungen und Leistungsmessung in digitalen Ökosystemen aktiv beeinflussen und automatisieren.

Inwiefern unterstützen die neuen Funktionen von NIQ den agentischen Handel?

Die neuen Funktionen von NIQ ermöglichen es Unternehmen:

vertrauenswürdige Daten in KI-gestützte Entscheidungssysteme zu integrieren

KI-Assistenten und -Agenten in Arbeitsabläufe zu integrieren

KI-Funktionen mit großen Sprachmodellen (LLMs) und Unternehmensplattformen zu verknüpfen

sich auf KI-gesteuerte Automatisierung in Handelsumgebungen vorzubereiten

Was ist NIQ Optiq?

NIQ Optiq ist die KI-basierte Analyse- und Agentenplattform der nächsten Generation von NIQ, die zuverlässige Marktinformationen direkt in Entscheidungsprozesse einspeist und so schnellere und fundiertere geschäftliche Maßnahmen ermöglicht.

Was ist die ConnectAI Suite?

Die ConnectAI Suite bildet die Grundlage von NIQ für die KI-Datenintegration und ermöglicht es Unternehmen, die bewährten KI-Lösungen von NIQ in Unternehmenssysteme, Arbeitsabläufe und KI-gestützte Geschäftsprozesse zu integrieren.

Wie lässt sich NIQ in KI-Plattformen wie ChatGPT oder Claude integrieren?

NIQ unterstützt kontrollierte Integrationen, die einen sicheren Zugriff auf die firmeneigenen Marktinformationen innerhalb führender KI-Plattformen, Unternehmensanwendungen und benutzerdefinierter Arbeitsabläufe ermöglichen.

Welche geschäftlichen Herausforderungen lassen sich mit diesen KI-Fähigkeiten bewältigen?

Die Lösungen von NIQ unterstützen Unternehmen dabei:

ihre KI-Investitionen in großem Maßstab umzusetzen

im Rahmen ihrer Arbeitsabläufe auf zuverlässige, hochwertige Daten zuzugreifen

die Geschwindigkeit und Genauigkeit ihrer Entscheidungsfindung zu verbessern

mit KI-Initiativen messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen

Welche Branchen können von den KI-Fähigkeiten von NIQ profitieren?

Die Lösungen von NIQ sind konzipiert für:

Einzelhändler

Marken für Konsumgüter (CPG)

Hersteller

Marketing- und Analyseteams

Jedes Unternehmen, das Daten und KI für den Handel und das Wachstum nutzt

Was ist das Commerce Lab von NIQ?

Das NIQ Commerce Lab ist eine öffentliche Innovationsinitiative, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung der Intelligenz, der Messstandards und der Ökosystemkapazitäten liegt, die für die Zukunft des agentischen Handels erforderlich sind.

Auf welchen Daten basieren die KI-Fähigkeiten von NIQ?

Die KI-Lösungen von NIQ basieren auf einem der weltweit umfassendsten Datensätze, darunter:

über 8.900 globale Partnerschaften im Einzelhandel

Erfassung von Verbraucherausgaben in Höhe von rund 7,4 Billionen US-Dollar

Über 253 Millionen Artikel

Über 10 Milliarden Attribute strukturierter Produkte

Über 160 Petabyte an Daten

28.000 KI-Modelle, die täglich laufen

Inwiefern unterstützen die Funktionen von NIQ Unternehmen dabei, KI in die Praxis umzusetzen?

NIQ ermöglicht es Unternehmen, den Schritt vom Experimentieren mit KI zur praktischen Umsetzung zu vollziehen, indem es bewährte Intelligenz in folgende Bereiche integriert:

Geschäftsabläufe

KI-Assistenten und -Agenten

Unternehmensplattformen

Datenökosysteme

Was macht den KI-Ansatz von NIQ so einzigartig?

NIQ zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

Eigene, hochwertige globale Daten

Fundierte Einblicke in den Einzelhandel und das Verbraucherverhalten

In Arbeitsabläufe integrierte KI-Funktionen

Sichere, skalierbare Integrationen mit Unternehmens- und KI-Plattformen

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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NIQ-General

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