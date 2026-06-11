LTM, der Partner für unternehmerische Kreativität der weltweit größten Unternehmen, hat heute BlueVerse Currency vorgestellt, ein KI-gestütztes Geschäftsmodell, bei dem Unternehmensleistungen nicht nach Aufwand, sondern nach Ergebnissen abgerechnet werden, während Unternehmen agentenbasierte KI in ihren Kernprozessen ausweiten.

BlueVerse Currency vereint den gesamten BlueVerse-Stack People (Fachwissen auf Abruf), Accelerators (wiederverwendbare Ressourcen, die die Bereitstellung beschleunigen), Agents (autonome KI-Mitarbeiter), Platforms (Orchestrierungsschicht zur Skalierung der Bereitstellung) und Tokens (Rechen- und Modellnutzung) in einem einzigen Geschäftsmodell.

Es führt eine ergebnisorientierte Preisgestaltung ein, die an messbare Geschäftsergebnisse gekoppelt ist und gemeinsame Produktivitätsgewinne ermöglicht, sodass Kunden den durch KI gesteuerten Effizienzgewinn nutzen können. Das Modell unterstützt zudem eine flexible Ressourcenverteilung, die eine Umverteilung während der Vertragslaufzeit an sich ändernde Prioritäten sowie schnellere Reinvestitionen ermöglicht, wobei Einsparungen in Innovationen umgeleitet werden.

Es basiert auf einer hybriden Struktur mit festen und variablen Preiskomponenten, unterstützt durch an Anwendungsfälle gekoppelte Preismodelle. Es umfasst zudem Abonnement-, Managed-Service- und Factory-Setup-Währungsmodelle und gilt für Projekte in den Bereichen Agentic Engineering Factory, Business AI Transformation sowie Application Development Maintenance (ADM).

"Unternehmen sind zunehmend bestrebt, Technologieinvestitionen enger an messbaren Geschäftsergebnissen auszurichten. BlueVerse Currency vereint Talente, Plattformen und intelligente Agenten in einem einheitlichen Geschäftsmodell und ermöglicht es Kunden, von inputbasierten Konstrukten zu einer ergebnisorientierten Wertschöpfung überzugehen, während die Einführung von KI mit größerer Flexibilität und Transparenz skaliert wird", sagte Venu Lambu, CEO und Geschäftsführer von LTM.

BlueVerse Currency basiert auf dem BlueVerse-Ökosystem, dem Tor von LTM zum agentenbasierten Unternehmen. Es ermöglicht LTM die Preisgestaltung und die Erzielung von Ergebnissen über zentrale Geschäftsprozesse hinweg, wobei Responsible AI, Sicherheit und Governance bereits integriert sind.

Informationen zu LTM

LTM ein Unternehmen der Larsen Toubro Group ist ein KI-zentriertes globales Technologie-Dienstleistungsunternehmen und der Business-Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen. Wir bringen menschliche Erkenntnisse und intelligente Systeme zusammen, um Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle von Technologie und Fachwissen einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und Business-KI und ermöglichen so neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsparadigmen und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Mitarbeitern in 40 Ländern und unserem globalen Partnernetzwerk sorgt LTM für Ergebnisse für unsere Kunden und hilft ihnen dabei, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern ihn zu überflügeln. Lesen Sie mehr unter LTM.com.

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