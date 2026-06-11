Geräteintegrierte KI, Ökosystem-Integration und Premium-Innovationen prägen die weltweite Nachfrage nach Smartphones neu

NIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führender Anbieter von Consumer Intelligence, hat heute seine Smartphone-Prognose für 2026 veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass ein KI-getriebener Upgrade-Zyklus 2026 voraussichtlich ein Wachstum von 8 im globalen Telekommunikationssektor bewirken wird. Da Hersteller ihre Investitionen in On-Device-KI und Ökosysteme vernetzter Geräte beschleunigen, legen Verbraucher bei der Auswahl ihres nächsten Smartphones zunehmend Wert auf intelligente Funktionen, nahtlose Integration und Premium-Erlebnisse.

Die Prognose deutet auf relativ stabile Bedingungen im gesamten Technologie- und Gebrauchsgütermarkt hin, wobei sich das Wachstum zunehmend auf die Premium-Segmente konzentriert. Europa zeigt nach zwei schwächeren Jahren erste Anzeichen eines neuen Ersatzzyklus, während China trotz des Rückgangs von Subventionen und einer schwierigen Vergleichsbasis Signale für ein moderates Wachstum sendet.

Erkenntnisse vom Mobile World Congress 2026 deuten auf einen breiteren Branchenwandel hin: Smartphones entwickeln sich von eigenständigen Kommunikationsgeräten zu intelligenten Plattformen, die das digitale Leben der Verbraucher über Wearables, Heimtechnik, Mobilitätsdienste und KI-gestützte Anwendungen hinweg verbinden und koordinieren.

"Smartphones gehen 2026 über Konnektivität und technische Daten hinaus und entwickeln sich in Richtung Intelligenz und Koordination", sagte Anastasia Bourneli, VP, Global Mobile Network, NIQ. "Die Daten von NIQ deuten auf eine anhaltende Dynamik hin in Richtung hochwertiger, KI-fähiger Produkte, die bedeutende Vorteile in Bezug auf Komfort, Personalisierung und Leistung bieten. Da KI-Fähigkeiten voraussichtlich immer stärker in alltägliche Erfahrungen eingebettet werden, prägen die Leistung der Geräte selbst und die Kompatibilität mit dem Ökosystem zunehmend die Erwartungen der Verbraucher, Produktstrategien und die Schaffung von Premium-Wert."

Wichtige Erkenntnisse aus der NIQ-Prognose für Smartphones:

Für den Telekommunikationssektor wird 2026 weltweit ein Wachstum von 8 prognostiziert

Geräteinterne KI entwickelt sich zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal bei Premium-Smartphones

Die Nachfrage der Verbraucher nach nahtloser geräteübergreifender Integration steigt weiter

KI prägt das Produktdesign und Kaufentscheidungen, wobei 9 der Verbraucher Smartphones wegen KI-gestützter Leistungsverbesserungen kaufen, auch wenn dies nicht der Hauptgrund für den Kauf ist.

Refurbishment- und Lebenszyklusstrategien spielen eine wachsende Rolle in der Kategorieökonomie, wobei refurbished Smartphones 8 des Gesamtmarktes ausmachen.

Smartphones entwickeln sich zu digitalen Lebenszentren

Smartphones werden zunehmend zur Schaltzentrale für vernetzte Kundenerlebnisse. Da Verbraucher immer mehr Wearables, Smart-Home-Geräte, Mobilitätsplattformen und KI-gestützte Dienste nutzen, verlagern sich die Erwartungen von der Leistung einzelner Geräte hin zu nahtlosen Ökosystem-Erlebnissen. Die Erwartungen der Verbraucher konzentrieren sich zunehmend auf:

Einfache Kontinuität über Geräte und Dienste hinweg

Schnellere, reaktionsschnellere Benutzererlebnisse

Stärkere Personalisierung ohne Abhängigkeit von ständiger Cloud-Konnektivität

Integration mit Wearables, Heimtechnik und Mobilitätsplattformen

Agentenbasierte KI erweitert On-Device-Fähigkeiten

Die Entwicklungen in der Branche deuten weiterhin auf einen Übergang von frühen KI-Funktionen hin zu einer stärker agentenbasierten, geräteinternen Intelligenz. Unterstützt durch Fortschritte bei Chipsätzen und neuronalen Verarbeitungseinheiten sind Smartphones zunehmend in der Lage:

KI-Workloads lokal zu verarbeiten, was die Reaktionsfähigkeit und den Datenschutz verbessert

Bei mehrstufigen Aufgaben über Anwendungen hinweg zu assistieren

Mit weniger expliziten Befehlen auf den Nutzerkontext zu reagieren

Premium-Segmente verzeichnen weiterhin überproportionales Wachstum

Prognosen von NIQ deuten 2026 auf eine anhaltende Marktpolarisierung hin. Während Geräte der unteren bis mittleren Preisklasse voraussichtlich weiterhin den Großteil des Absatzvolumens ausmachen werden, konzentriert sich das Wachstum zunehmend auf das Premium-Segment, in dem Verbraucher einen klaren Mehrwert durch wichtige Leistungsmerkmale wie Akkulaufzeit, Kamera, Speicherplatz und KI-gestützte Funktionen, Ökosystem-Integration sowie leistungsstarke Hardware erkennen.

KI ersetzt traditionelle Kaufmotive nicht, sondern stärkt sie. Fortschrittliche KI-Fähigkeiten verbessern die Funktionen, die Verbraucher bereits priorisieren, darunter Kameraleistung, Akkulaufzeit, Speicher, Produktivität und Personalisierung. Dies hilft Herstellern, ihre Flaggschiff-Geräte weiter zu differenzieren und Premium-Preise zu rechtfertigen.

Infolgedessen werden Premium-Smartphones zunehmend nicht mehr nur als Kommunikationsgeräte positioniert, sondern als zentrale Drehscheiben für vernetzte digitale Erlebnisse in den Bereichen Arbeit, Unterhaltung, Gesundheit, Mobilität und Zuhause.

Da Smartphones immer intelligenter und vernetzter werden, kann das Verständnis dafür, welche Innovationen das Kaufverhalten der Verbraucher beeinflussen, zur Entwicklung einer Wettbewerbsstrategie beitragen. NIQ kombiniert globale Technologie- und Gebrauchsgütermessungen mit Verbraucherinformationen, Einzelhandelsumsatzdaten und fortschrittlichen Analysen, um Herstellern dabei zu helfen, aufkommende Nachfrage zu erkennen, sich wandelnde Verbraucherpräferenzen zu bewerten und sicherere Produkt- und Investitionsentscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr.

Fragen und Antworten: NIQ-Prognose für Smartphones 2026

F: Was prognostiziert NIQ 2026 für Smartphones?

A: NIQ prognostiziert, dass sich Smartphones 2026 weiter zu KI-fähigen Plattformen entwickeln werden, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf On-Device-Intelligenz, Ökosystem-Integration und differenzierten Premium-Erlebnissen liegen wird.

F: Was bedeutet "agentenbasierte KI" im Smartphone-Kontext?

A: Agentenbasierte KI bezieht sich auf KI-Systeme, die Kontexte interpretieren und koordinierte Aufgaben über Anwendungen oder Dienste hinweg ausführen können, anstatt nur auf einzelne Befehle zu reagieren. Auf Smartphones wird diese Fähigkeit zunehmend durch On-Device-Verarbeitung unterstützt.

F: Warum ist On-Device-KI wichtig?

A: On-Device-KI verringert die Abhängigkeit von Cloud-Verarbeitung und verbessert Reaktionsgeschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit insbesondere in Echtzeit- oder Offline-Szenarien.

F: Wie beeinflusst KI die Kaufentscheidungen bei Smartphones?

A: KI-Fähigkeiten werden zu einem immer wichtigeren Faktor bei Kaufentscheidungen im Premium-Segment. Sie tragen zur Differenzierung zwischen High-End-Geräten bei und verstärken gleichzeitig die Polarisierung des Marktes.

F: Wächst der Smartphone-Markt insgesamt?

A: Prognosen von NIQ deuten darauf hin, dass das Wachstum uneinheitlich bleibt, mit einer stärkeren Dynamik in den Premium-Segmenten und einer stabileren oder eingeschränkteren Entwicklung in den unteren Preisklassen, abhängig von regionalen und wirtschaftlichen Bedingungen.

F: Wie wirken sich Ökosysteme auf die Wettbewerbsfähigkeit von Smartphones aus?

A: Smartphones werden zunehmend als Teil eines umfassenderen Geräte-Ökosystems bewertet. Die nahtlose Integration mit Wearables, Heimgeräten, Mobilitätsplattformen und Diensten kann die Markenpräferenz und die langfristige Kundenbindung beeinflussen.

F: Welche Rolle spielen Aufbereitungs- und Lebenszyklusstrategien?

A: Aufbereitung und Lebenszyklusmanagement fördern Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit und Werterhalt und gewinnen mit zunehmender Langlebigkeit der Geräte an strategischer Bedeutung.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung bezüglich der Prognose für Smartphones für das Jahr 2026 kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "prognostiziert", "plant", "blickt voraus", "deutet an" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, einschließlich Änderungen der Verbraucherpräferenzen, wirtschaftlicher Bedingungen, technologischer Fortschritte und Wettbewerbsdynamiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir uns bemühen, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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