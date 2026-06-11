Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Eskalierende Handelskriege, ein weltweites Angebotsdefizit und historische Preisschocks - der Markt für kritische Industriemetalle befindet sich in einer tiefgreifenden Zäsur. Nach weitreichenden Exportbeschränkungen durch die Volksrepublik China und einem vollständigen Exportverbot in die USA Ende 2024 explodierten die Preise für Antimon außerhalb Chinas auf ein Allzeithoch von 59.750 USD pro t. Das starke Ungleichgewicht zwischen westlicher Nachfrage und verfügbarem Angebot außerhalb Chinas führte 2025 zu erheblichen Versorgungsengpässen - Fastmarkets registrierte für 2025 die schärfste Preisrally in der Geschichte des Antimonmarkts. Da autokratische Staaten rund 80 % der weltweiten Minenproduktion kontrollieren, droht der westlichen High-Tech- und Rüstungsindustrie ein existenzieller Versorgungsengpass bei Elektronikkomponenten und industriellen Brandschutzanwendungen. Wir erklären die Situation und stellen einen Problemlöser vor.
Enthaltene Werte: CA0369271014Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de