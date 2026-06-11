Der Krieg an den Frontlinien der Ukraine hat sich deutlich geändert. Die Masse koordinierter Drohnenschwärme kommt immer seltener durch, da lokale Störsender Bandbreiten blockieren und Starlink ausbremsen. Die Folge: Drohnen funktionieren nicht mehr oder machen Fehler. Die ukrainische Verteidigungsstrategie erzwingt auf diese Weise den Übergang von rein Cloud-gestützten Systemen hin zu dezentralen Architekturen mit lokaler Rechenleistung direkt in der Drohne. Rüstungskonzerne und Militärs müssen diese Innovationen schnell umsetzen und agil bleiben. Wir erklären, welche Unternehmen perfekt dafür aufgestellt sind.
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