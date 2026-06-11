Canamera nimmt Seltene Erden ins Visier, während Kanada seine Lieferkette für Seltene Erden ausbaut

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Eine luftgestützte Vermessung auf dem Garrow-Projekt erweitert Kanadas wachsende Ambitionen im Bereich Seltene Erden um ein Explorationsziel in Ontario.

Kanadas Chance bei Seltenen Erden

Kanadas Potenzial im Bereich Seltene Erden entwickelt sich zunehmend von einem geologischen Versprechen zu einer strategischen Notwendigkeit. Seltene Erden sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Verteidigungssystemen und moderner Elektronik eingesetzt werden. Gleichzeitig bleibt das globale Angebot stark konzentriert. Nach Angaben von Natural Resources Canada entfielen im Jahr 2024 rund 69% der weltweiten Förderung von Seltenen Erden und etwa 90% der Raffinierung auf China.

Eine Ressourcenbasis mit Ausbaupotenzial

Kanada verfügt über geschätzte 15,2 Millionen Tonnen Seltenerdoxid-Ressourcen und zählt damit zu den weltweit bedeutendsten Vorkommen. Die kommerzielle Produktion und Verarbeitung befinden sich jedoch noch in einem vergleichsweise frühen Stadium. Diese Lücke ist inzwischen zu einer politischen Priorität geworden, da Ottawa und seine Verbündeten versuchen, sichere Lieferketten für kritische Rohstoffe aufzubauen. Unterstützt durch Initiativen der G7 sowie verschiedene Förderprogramme konzentriert sich Kanada zunehmend auf die Beschleunigung von Projekten im Bereich kritischer Mineralien, einschließlich Seltenen Erden.

Die Rolle Ontarios in der Exploration

Ontario entwickelt sich dabei zu einem wichtigen Baustein dieser Lieferkettenstrategie. Die Provinz verfügt über einen etablierten Bergbausektor, eine gut ausgebaute Infrastruktur sowie eine wachsende Pipeline an Projekten für kritische Rohstoffe. Für Explorationsunternehmen im Bereich Seltene Erden besteht die Herausforderung nicht nur darin, aussichtsreiche Grundstücke zu sichern, sondern durch gezielte und systematische Exploration aus regionalen Hinweisen konkrete Bohrziele zu entwickeln.

Das Garrow-Projekt rückt in den Fokus

Die Canamera Energy Metals Corp. (ISIN: CA13711A1003) hat auf ihrem Garrow-Projekt im Osten Ontarios, etwa 16 Kilometer westlich von Timiskaming, einen weiteren Schritt in diese Richtung unternommen. Das Unternehmen führte eine luftgestützte Magnetikmessung über insgesamt 463,7 Linienkilometer mit einem Linienabstand von 100 Metern durch und identifizierte dabei eine großflächige magnetische Anomalie im westlichen Teil des Projekts.

Von besonderer Bedeutung ist die Übereinstimmung geophysikalischer und geochemischer Daten. Nach Angaben des Unternehmens fällt die magnetische Anomalie räumlich mit erhöhten Gehalten an Seltenen Erden zusammen, die zuvor durch Sedimentproben aus Seen des Ontario Geological Survey festgestellt wurden.

Zwei Datensätze, ein Zielgebiet

Für Investoren ist diese Übereinstimmung von besonderem Interesse. Magnetische Untersuchungen können wichtige Hinweise auf Gesteinsformationen und geologische Strukturen liefern, während Sedimentdaten aus Seen auf mögliche Anreicherungen Seltener Erden in nahegelegenen Gesteinskörpern hindeuten können. Für sich genommen beweist keiner der Datensätze eine Mineralisierung. In Kombination tragen sie jedoch dazu bei, das Explorationsmodell zu schärfen und die Unsicherheit weiterer Arbeiten zu reduzieren.

Canamera interpretiert die westliche Anomalie als Teil eines intrusiven Gesteinskomplexes innerhalb der Grenville-Provinz. Diese geologische Umgebung ist für alkalische und karbonatitbezogene Mineralsysteme bekannt und entspricht mehreren etablierten Lagerstättenmodellen für Seltene Erden im Osten Kanadas.

Aufbau eines strategischen Projektportfolios

Garrow ist eines von drei Projekten des Unternehmens in Ontario und ergänzt die Projekte Schryburt Lake und Waterside. Gleichzeitig ist es Teil einer umfassenderen Unternehmensstrategie mit Aktivitäten in Kanada, den USA und Brasilien. Die Ausrichtung des Unternehmens passt damit zunehmend zu den Bemühungen westlicher Staaten, ihre Versorgung mit Seltenen Erden unabhängiger von chinesisch dominierten Raffinierungs- und Verarbeitungsketten zu gestalten.

Die nächsten Schritte werden praktischer Natur sein: Kartierungen vor Ort, Prospektionsarbeiten sowie geochemische Bodenuntersuchungen sollen klären, ob die identifizierten Anomalien in zusammenhängende mineralisierte Zonen übergehen.

Frühe Phase, günstiger Zeitpunkt

Canamera befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase, und das Garrow-Projekt wird noch umfangreiche Arbeiten erfordern, bevor Aussagen über Größe, Gehalte oder wirtschaftliches Potenzial getroffen werden können. Dennoch fällt die Entwicklung in eine Zeit, in der Seltene Erden verstärkt in den Fokus rücken. Der Engpass der Branche liegt längst nicht mehr ausschließlich im Bergbau, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Entdeckung über die Aufbereitung und Raffination bis hin zur Magnetproduktion.

Ein Schritt nach vorn

Das aktuelle Update zum Garrow-Projekt verändert die Ausgangslage für Canamera nicht über Nacht. Es verschafft dem Markt jedoch ein klarer definiertes Explorationsziel in einer Region, die für Kanadas Strategie im Bereich kritischer Rohstoffe zunehmend an Bedeutung gewinnt. In einem Sektor, in dem geopolitische Faktoren immer stärker in den Vordergrund rücken, bleibt eine systematische und fundierte Exploration die erste entscheidende Hürde. Garrow ist dieser Hürde nun ein Stück näher gekommen.

Quellen:

https://canamerametals.com/canamera-identifies-high-priority-ree-target-at-garrow-project-as-airborne-survey-reveals-broad-magnetic-anomaly-aligned-with-elevated-rare-earth-lake-sediment-values/

https://discoveryalert.com.au/canada-rare-earth-elements-2026-strategic-opportunity/

https://natural-resources.canada.ca/minerals-mining/mining-data-statistics-analysis/minerals-metals-facts/rare-earth-elements-facts

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

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Enthaltene Werte: CA13711A1003