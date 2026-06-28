Brasiliens Seltene-Erden-Boom gewinnt an Dynamik - Warum Meteoric Resources und Canamera Energy Metals vom Aufbau neuer Lieferketten profitieren

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Während geopolitische Spannungen die Märkte für kritische Rohstoffe neu ordnen, entwickelt sich Brasilien zu einem der wichtigsten Standorte für Investitionen in Seltene Erden. Davon profitieren sowohl etablierte Projektentwickler als auch eine neue Generation von Explorationsunternehmen.

Der Wettlauf um die Diversifizierung der Lieferketten für Seltene Erden nimmt weiter an Fahrt auf. Regierungen und Industrieunternehmen suchen verstärkt nach Alternativen zur jahrzehntelangen Dominanz Chinas in einer der strategisch wichtigsten Rohstoffindustrien der Welt. Seltene Erden sind heute unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Offshore-Windkraftanlagen, Verteidigungstechnologien, Robotik sowie die wachsende KI-Wirtschaft. Entsprechend steht die Versorgungssicherheit bei westlichen Regierungen und Industrieunternehmen ganz oben auf der Agenda.

Brasilien rückt dabei zunehmend in den Mittelpunkt dieser Entwicklung. Mit geschätzten 21 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Reserven verfügt das Land über die zweitgrößten Vorkommen weltweit - hinter China - und erlebt derzeit einen deutlichen Anstieg der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten. Die Zahl der Bergbauanträge ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, da australische, kanadische und nordamerikanische Unternehmen ihre Präsenz in einer der aussichtsreichsten Seltene-Erden-Regionen der Welt ausbauen.

Ionische Tonlagerstätten rücken Brasilien in den Fokus

Der Reiz Brasiliens geht weit über die Größe seiner Ressourcen hinaus. Ein Großteil des Potenzials liegt in sogenannten ionischen Tonlagerstätten (Ionic Adsorption Clay Deposits), die aufgrund ihrer vergleichsweise einfachen Metallurgie, niedrigerer Betriebskosten und ihres hohen Anteils an magnetischen Seltenen Erden als besonders attraktiv gelten.

Elemente wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium gewinnen mit dem weltweiten Ausbau der Elektromobilität und erneuerbarer Energien kontinuierlich an Bedeutung. Im Gegensatz zu vielen klassischen Hartgesteinslagerstätten lassen sich ionische Tonlagerstätten häufig mit einfacheren und umweltschonenderen Verfahren erschließen. Das macht sie besonders interessant für westliche Abnehmer, die langfristig zuverlässige Lieferquellen außerhalb Asiens aufbauen möchten.

Dieser strategische Vorteil hat angesichts jüngster Exportbeschränkungen und des zunehmenden geopolitischen Wettbewerbs um kritische Rohstoffe zusätzlich an Bedeutung gewonnen.

Meteoric gehört zu den fortschrittlichsten Projekten Brasiliens

Unter den brasilianischen Seltene-Erden-Entwicklern zählt Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) mit seinem Caldeira-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais inzwischen zu den am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen.

Das Projekt hat sich zu einer der weltweit größten ionischen Tonlagerstätten außerhalb Chinas entwickelt. Mit einer Mineralressource von rund 1,5 Milliarden Tonnen sowie einer kürzlich abgeschlossenen Pre-Feasibility-Studie sind die Voraussetzungen für einen groß angelegten Minenbetrieb über mehrere Jahrzehnte geschaffen. Pilotanlagen, Umweltgenehmigungen und Projektfinanzierungen werden kontinuierlich vorangetrieben und positionieren Caldeira als eines der Schlüsselprojekte für den zukünftigen Aufbau westlicher Lieferketten für Seltene Erden.

Die jüngste Kapitalaufnahme sowie die kontinuierliche Reduzierung der Projektrisiken unterstreichen zugleich die zunehmende Reife des brasilianischen Seltene-Erden-Sektors, der immer stärker institutionelles Kapital anzieht.

Canamera baut eine breit diversifizierte Projektplattform auf

Während große Entwicklungsprojekte weiterhin im Fokus stehen, entsteht die nächste Phase der Wertschöpfung zunehmend bei Unternehmen, die Explorationsportfolios im Distriktmaßstab aufbauen. Zu diesen Unternehmen zählt Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), das gezielt auf eine langfristige Präsenz in mehreren aussichtsreichen Seltene-Erden-Regionen Brasiliens setzt.

Anstatt sich auf ein einzelnes Projekt zu verlassen, verfügt Canamera inzwischen über Projekte sowohl in Minas Gerais als auch im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Dadurch erhält das Unternehmen Zugang zu mehreren geologischen Regionen, die als besonders aussichtsreich für ionische Tonlagerstätten gelten. Dieser diversifizierte Ansatz schafft zahlreiche Explorationskatalysatoren und positioniert Canamera in einem der am schnellsten wachsenden Seltene-Erden-Märkte weltweit.

Das Turvolândia-Projekt hat bereits vielversprechende Bohrergebnisse geliefert und stärkt das geologische Modell des Unternehmens kontinuierlich. Jüngste Auger-Bohrungen durchschnitten am neu identifizierten Linda-Ziel 14 Meter mit durchschnittlich mehr als 2.200 ppm TREO ab der Oberfläche, wobei die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen bleibt. Besonders interessant ist, dass Linda mehrere Kilometer von den bereits bekannten Entdeckungen Cordis und Marita entfernt liegt. Dadurch erweitert sich die bekannte mineralisierte Zone erheblich und deutet auf ein deutlich größeres mineralisiertes System hin als ursprünglich angenommen.

Bereits frühere Bohrergebnisse hatten Canamera dazu veranlasst, das Bohrprogramm auszuweiten. Damals wurden 13 Meter mit durchschnittlich 3.255 ppm TREO direkt ab der Oberfläche durchteuft. Diese Resultate stärken das Vertrauen in die Kontinuität und Größe der bislang identifizierten Mineralisierung.

Mehrere Projekte sorgen für zusätzliche Werttreiber

Die Dynamik von Canamera beschränkt sich nicht auf Turvolândia. Im Projekt São Sepé im Süden Brasiliens wurden durch historische Explorationsarbeiten bereits drei priorisierte Zielgebiete - Sara, Erica und Maya - identifiziert. Erhöhte Gehalte an Seltenen Erden sowie vielversprechende Anomalien bei Dysprosium und Terbium rechtfertigen dort weitere Bohrprogramme.

Bemerkenswert ist, dass São Sepé mehrere geologische Merkmale mit den etablierten ionischen Tonlagerstätten Brasiliens teilt. Dazu gehören tief verwitterte felsische Granite, die als günstige Wirtsgesteine für oberflächennahe Seltene-Erden-Mineralisierungen gelten. Durch die gleichzeitige Weiterentwicklung mehrerer Projekte baut Canamera kontinuierlich eine Pipeline neuer Explorationsmöglichkeiten auf, anstatt auf den Erfolg einer einzelnen Entdeckung angewiesen zu sein.

Für Investoren eröffnet dieser Ansatz einen stetigen Nachrichtenfluss durch Bohrprogramme, neue Zieldefinitionen und potenzielle Ressourcenerweiterungen - kombiniert mit einem Engagement in einer der weltweit dynamischsten Regionen für Seltene Erden.

Brasiliens strategische Bedeutung nimmt weiter zu

Die Geschichte Brasiliens im Bereich Seltene Erden ist längst nicht mehr nur eine geologische Erfolgsgeschichte. Vielmehr entwickelt sich das Land zunehmend zu einem zentralen Bestandteil der internationalen Strategie zum Aufbau sicherer und diversifizierter Lieferketten für kritische Rohstoffe außerhalb Chinas.

Etablierte Entwickler wie Meteoric Resources verdeutlichen die Größe und Reife der führenden brasilianischen Projekte. Gleichzeitig zeigen aufstrebende Unternehmen wie Canamera Energy Metals, dass in den bislang nur begrenzt erkundeten ionischen Tonlagerstätten des Landes weiterhin erhebliches Explorationspotenzial vorhanden ist.

Da Regierungen und Industrieunternehmen der Versorgungssicherheit zunehmend Priorität einräumen, dürften Unternehmen profitieren, denen neue Entdeckungen, der Ausbau ihrer Projektpipeline und Fortschritte bei der Projektentwicklung gelingen. Innerhalb dieses Umfelds positioniert sich Canamera mit seinem wachsenden brasilianischen Portfolio als einer der aktiveren Explorationswerte, der vom Aufstieg Brasiliens zu einer weltweit bedeutenden Seltene-Erden-Nation profitieren möchte.