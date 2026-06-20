Brasiliens Moment bei den Seltenen Erden: Während Chinas Dominanz herausgefordert wird, rückt Canamera Energy Metals in den Fokus

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Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem strategisch wichtigen Zentrum für Seltene Erden und eröffnet damit Chancen für eine neue Generation von Explorationsunternehmen, die von der globalen Suche nach sicheren Lieferketten für kritische Rohstoffe profitieren wollen.

Ein Wendepunkt für die globale Lieferkette

Über viele Jahre hinweg wurde der Markt für Seltene Erden von einem dominierenden Akteur geprägt: China. Das Land kontrolliert den Großteil der weltweiten Raffinerungskapazitäten und bleibt die wichtigste Quelle für magnetische Seltene Erden, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, moderne Elektronik und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.

Diese starke Konzentration wird für westliche Regierungen und Industrieunternehmen jedoch zunehmend zum Problem. Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und einer steigenden Nachfrage aus den Bereichen Elektrifizierung, Künstliche Intelligenz und Verteidigung ist die Sicherung alternativer Lieferketten längst nicht mehr nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Die Suche nach nicht-chinesischen Quellen für Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium verändert die Kapitalströme im Rohstoffsektor. Dabei richtet sich der Blick zunehmend auf ein Land, das über die geologischen Voraussetzungen verfügt, um einen bedeutenden Beitrag zu leisten: Brasilien.

Brasiliens Potenzial bei Seltenen Erden zieht internationales Kapital an

Brasilien verfügt über einige der größten Vorkommen Seltener Erden weltweit und hat sich rasch zu einer der aktivsten Explorationsregionen entwickelt. Branchenbeobachter sehen das Land zunehmend als das nächste große Wachstumszentrum für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden - jenem Lagerstättentyp, der historisch maßgeblich zur chinesischen Dominanz bei schweren Seltenen Erden beigetragen hat.

Das Investitionsinteresse nimmt deutlich zu. Im April vereinbarte USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) die Übernahme der brasilianischen Serra-Verde-Mine in einer Transaktion mit einem Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Dadurch soll nach Angaben der Unternehmen die erste vollständig integrierte Lieferkette "von der Mine bis zum Magneten" außerhalb Asiens entstehen. Die Transaktion unterstreicht den strategischen Wert, den Investoren brasilianischen Seltene-Erden-Projekten beimessen, sowie die wachsende Bedeutung diversifizierter Lieferketten.

Gleichzeitig arbeitet die brasilianische Regierung an einer nationalen Strategie für kritische Rohstoffe, um Investitionen und die Weiterverarbeitung im Land zu fördern. Dies verdeutlicht die zunehmende strategische Bedeutung des Sektors.

Eine neue Generation von Projekten entsteht

Mehrere Unternehmen bemühen sich derzeit darum, sich in Brasiliens vielversprechenden Seltene-Erden-Regionen zu positionieren.

Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) treibt sein Caldeira-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais weiter voran, das als eine der größten ionischen Tonlagerstätten für Seltene Erden weltweit gilt. Gleichzeitig hat Serra Verde bereits gezeigt, dass sich brasilianische Ionen-Ton-Projekte von der Exploration bis zur kommerziellen Produktion entwickeln können.

Besonders attraktiv sind diese Lagerstätten aufgrund ihres geologischen Profils. Im Gegensatz zu vielen Hartgesteinsprojekten weisen ionische Tonsysteme häufig oberflächennahe Mineralisierungen auf, die mit vergleichsweise einfachen Methoden abgebaut und über Ionenaustauschverfahren verarbeitet werden können. Dieses Modell gewinnt an Bedeutung, da westliche Staaten nach umweltverträglicheren Alternativen zu einigen historischen Produktionsmethoden in Asien suchen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Chancen für kleinere Explorationsunternehmen, die hochwertige Landpositionen in aufstrebenden Regionen sichern können.

Canamera baut sein Portfolio in Brasilien aus

Zu den Junior-Unternehmen, die zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, zählt Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003). Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stillschweigend ein wachsendes Portfolio von Projekten mit ionischen Seltenen Erden in Brasilien aufgebaut.

Im Mittelpunkt steht derzeit das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais. Jüngste Bohrergebnisse liefern erste Hinweise, die das geologische Modell des Unternehmens unterstützen. Im April erweiterte Canamera sein Auger-Bohrprogramm um 20%, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 über 13 Meter ab der Oberfläche einen Gehalt von 3.255 ppm TREO ergab, einschließlich eines Spitzenabschnitts mit 6.431 ppm TREO. Die Ergebnisse wurden als ausreichend vielversprechend bewertet, um das geplante Bohrprogramm von 1.000 auf 1.200 Meter auszuweiten und die Kontinuität der Mineralisierung genauer zu untersuchen.

Besonders hervorzuheben ist die Lage des Projekts in Minas Gerais, einer der wichtigsten Bergbauregionen Brasiliens und Heimat mehrerer fortgeschrittener Seltene-Erden-Projekte. Laut Unternehmensangaben umfasst das Projektgebiet nahezu 30.000 Hektar und befindet sich in einem geologischen Korridor mit hohem Seltene-Erden-Potenzial, der bereits erhebliche Explorationsaktivitäten angezogen hat.

Expansion über ein einzelnes Projekt hinaus

Canamera erweitert seine Aktivitäten zudem über Turvolândia hinaus.

Beim São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul identifizierten historische Bodenproben drei prioritäre Zielgebiete - Sara, Erica und Maya -, in denen erhöhte Gehalte an Seltenen Erden sowie Anomalien bei Dysprosium und Terbium festgestellt wurden. Das Unternehmen hat bereits Folgebohrungen begonnen, um die Ausdehnung und Kontinuität dieser Anomalien zu überprüfen.

Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf ionische Adsorptions-Tonlagerstätten. Genau dieser Lagerstättentyp rückt zunehmend in den Fokus von Regierungen und Industrieunternehmen, die sichere Bezugsquellen für magnetische Seltene Erden suchen. Die Projekte von Canamera sind damit eng mit dem übergeordneten Trend der Diversifizierung globaler Lieferketten verbunden - zu einer Zeit, in der westliche Staaten aktiv nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen.

Positioniert für einen strukturellen Wandel der Branche

Brasilien wird China nicht von heute auf morgen ersetzen. Der Aufbau von Minen, Verarbeitungsanlagen und nachgelagerten Industrien erfordert Zeit, Kapital und technisches Know-how.

Die Richtung ist jedoch klar erkennbar. Automobilhersteller, Verteidigungsunternehmen und Regierungen weltweit suchen nach sicheren Quellen für kritische Rohstoffe. Großtransaktionen wie die 2,8-Milliarden-US-Dollar-Übernahme von Serra Verde zeigen, dass strategische Käufer bereit sind, hochwertigen Seltene-Erden-Projekten in attraktiven Jurisdiktionen erhebliche Werte beizumessen.

Für etablierte Entwickler wie Serra Verde und Meteoric Resources sorgt Brasiliens Aufstieg bereits für zusätzlichen Rückenwind. Für Unternehmen in einem früheren Entwicklungsstadium wie Canamera Energy Metals besteht die Chance darin, Explorationsfortschritte in die nächste Generation strategischer Seltene-Erden-Lieferanten umzuwandeln.

Während Brasiliens Bedeutung im globalen Markt für Seltene Erden weiter zunimmt, richten Investoren ihren Blick zunehmend nicht nur auf die heutigen Produzenten, sondern auch auf die potenziellen Entwickler von morgen. Die jüngsten Bohrerfolge von Canamera, die wachsende Landposition und das zunehmend umfangreiche Portfolio an ionischen Tonprojekten deuten darauf hin, dass sich das Unternehmen für einen der bedeutendsten Rohstofftrends des kommenden Jahrzehnts positioniert.