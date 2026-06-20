Anzeige
Mehr »
Samstag, 20.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Batterie-Boom: Ein 78-Mio.-CAD-Schwergewicht greift nach Tiefsee-Rohstoffen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0CBAZ | ISIN: AU000000MEI3 | Ticker-Symbol: RNF
Tradegate
19.06.26 | 21:28
0,095 Euro
-1,25 % -0,001
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
METEORIC RESOURCES NL Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
METEORIC RESOURCES NL 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0920,09819.06.
0,0920,10119.06.
Small- & Micro Cap Investment
20.06.2026 05:46 Uhr
403 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Brasiliens Moment bei den Seltenen Erden: Während Chinas Dominanz herausgefordert wird, rückt Canamera Energy Metals in den Fokus

Anzeige / Werbung

Brasilien entwickelt sich zunehmend zu einem strategisch wichtigen Zentrum für Seltene Erden und eröffnet damit Chancen für eine neue Generation von Explorationsunternehmen, die von der globalen Suche nach sicheren Lieferketten für kritische Rohstoffe profitieren wollen.

Ein Wendepunkt für die globale Lieferkette

Über viele Jahre hinweg wurde der Markt für Seltene Erden von einem dominierenden Akteur geprägt: China. Das Land kontrolliert den Großteil der weltweiten Raffinerungskapazitäten und bleibt die wichtigste Quelle für magnetische Seltene Erden, die für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, moderne Elektronik und Verteidigungstechnologien unverzichtbar sind.

Diese starke Konzentration wird für westliche Regierungen und Industrieunternehmen jedoch zunehmend zum Problem. Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und einer steigenden Nachfrage aus den Bereichen Elektrifizierung, Künstliche Intelligenz und Verteidigung ist die Sicherung alternativer Lieferketten längst nicht mehr nur ein wirtschaftliches Ziel, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Die Suche nach nicht-chinesischen Quellen für Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium verändert die Kapitalströme im Rohstoffsektor. Dabei richtet sich der Blick zunehmend auf ein Land, das über die geologischen Voraussetzungen verfügt, um einen bedeutenden Beitrag zu leisten: Brasilien.

Brasiliens Potenzial bei Seltenen Erden zieht internationales Kapital an

Brasilien verfügt über einige der größten Vorkommen Seltener Erden weltweit und hat sich rasch zu einer der aktivsten Explorationsregionen entwickelt. Branchenbeobachter sehen das Land zunehmend als das nächste große Wachstumszentrum für ionische Tonlagerstätten von Seltenen Erden - jenem Lagerstättentyp, der historisch maßgeblich zur chinesischen Dominanz bei schweren Seltenen Erden beigetragen hat.

Das Investitionsinteresse nimmt deutlich zu. Im April vereinbarte USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) die Übernahme der brasilianischen Serra-Verde-Mine in einer Transaktion mit einem Wert von rund 2,8 Milliarden US-Dollar. Dadurch soll nach Angaben der Unternehmen die erste vollständig integrierte Lieferkette "von der Mine bis zum Magneten" außerhalb Asiens entstehen. Die Transaktion unterstreicht den strategischen Wert, den Investoren brasilianischen Seltene-Erden-Projekten beimessen, sowie die wachsende Bedeutung diversifizierter Lieferketten.

Gleichzeitig arbeitet die brasilianische Regierung an einer nationalen Strategie für kritische Rohstoffe, um Investitionen und die Weiterverarbeitung im Land zu fördern. Dies verdeutlicht die zunehmende strategische Bedeutung des Sektors.

Eine neue Generation von Projekten entsteht

Mehrere Unternehmen bemühen sich derzeit darum, sich in Brasiliens vielversprechenden Seltene-Erden-Regionen zu positionieren.

Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) treibt sein Caldeira-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais weiter voran, das als eine der größten ionischen Tonlagerstätten für Seltene Erden weltweit gilt. Gleichzeitig hat Serra Verde bereits gezeigt, dass sich brasilianische Ionen-Ton-Projekte von der Exploration bis zur kommerziellen Produktion entwickeln können.

Besonders attraktiv sind diese Lagerstätten aufgrund ihres geologischen Profils. Im Gegensatz zu vielen Hartgesteinsprojekten weisen ionische Tonsysteme häufig oberflächennahe Mineralisierungen auf, die mit vergleichsweise einfachen Methoden abgebaut und über Ionenaustauschverfahren verarbeitet werden können. Dieses Modell gewinnt an Bedeutung, da westliche Staaten nach umweltverträglicheren Alternativen zu einigen historischen Produktionsmethoden in Asien suchen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Chancen für kleinere Explorationsunternehmen, die hochwertige Landpositionen in aufstrebenden Regionen sichern können.

Canamera baut sein Portfolio in Brasilien aus

Zu den Junior-Unternehmen, die zunehmend Aufmerksamkeit erhalten, zählt Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003). Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stillschweigend ein wachsendes Portfolio von Projekten mit ionischen Seltenen Erden in Brasilien aufgebaut.

Im Mittelpunkt steht derzeit das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais. Jüngste Bohrergebnisse liefern erste Hinweise, die das geologische Modell des Unternehmens unterstützen. Im April erweiterte Canamera sein Auger-Bohrprogramm um 20%, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 über 13 Meter ab der Oberfläche einen Gehalt von 3.255 ppm TREO ergab, einschließlich eines Spitzenabschnitts mit 6.431 ppm TREO. Die Ergebnisse wurden als ausreichend vielversprechend bewertet, um das geplante Bohrprogramm von 1.000 auf 1.200 Meter auszuweiten und die Kontinuität der Mineralisierung genauer zu untersuchen.

Besonders hervorzuheben ist die Lage des Projekts in Minas Gerais, einer der wichtigsten Bergbauregionen Brasiliens und Heimat mehrerer fortgeschrittener Seltene-Erden-Projekte. Laut Unternehmensangaben umfasst das Projektgebiet nahezu 30.000 Hektar und befindet sich in einem geologischen Korridor mit hohem Seltene-Erden-Potenzial, der bereits erhebliche Explorationsaktivitäten angezogen hat.

Expansion über ein einzelnes Projekt hinaus

Canamera erweitert seine Aktivitäten zudem über Turvolândia hinaus.

Beim São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul identifizierten historische Bodenproben drei prioritäre Zielgebiete - Sara, Erica und Maya -, in denen erhöhte Gehalte an Seltenen Erden sowie Anomalien bei Dysprosium und Terbium festgestellt wurden. Das Unternehmen hat bereits Folgebohrungen begonnen, um die Ausdehnung und Kontinuität dieser Anomalien zu überprüfen.

Besonders hervorzuheben ist der Fokus auf ionische Adsorptions-Tonlagerstätten. Genau dieser Lagerstättentyp rückt zunehmend in den Fokus von Regierungen und Industrieunternehmen, die sichere Bezugsquellen für magnetische Seltene Erden suchen. Die Projekte von Canamera sind damit eng mit dem übergeordneten Trend der Diversifizierung globaler Lieferketten verbunden - zu einer Zeit, in der westliche Staaten aktiv nach Alternativen zur chinesischen Dominanz suchen.

Positioniert für einen strukturellen Wandel der Branche

Brasilien wird China nicht von heute auf morgen ersetzen. Der Aufbau von Minen, Verarbeitungsanlagen und nachgelagerten Industrien erfordert Zeit, Kapital und technisches Know-how.

Die Richtung ist jedoch klar erkennbar. Automobilhersteller, Verteidigungsunternehmen und Regierungen weltweit suchen nach sicheren Quellen für kritische Rohstoffe. Großtransaktionen wie die 2,8-Milliarden-US-Dollar-Übernahme von Serra Verde zeigen, dass strategische Käufer bereit sind, hochwertigen Seltene-Erden-Projekten in attraktiven Jurisdiktionen erhebliche Werte beizumessen.

Für etablierte Entwickler wie Serra Verde und Meteoric Resources sorgt Brasiliens Aufstieg bereits für zusätzlichen Rückenwind. Für Unternehmen in einem früheren Entwicklungsstadium wie Canamera Energy Metals besteht die Chance darin, Explorationsfortschritte in die nächste Generation strategischer Seltene-Erden-Lieferanten umzuwandeln.

Während Brasiliens Bedeutung im globalen Markt für Seltene Erden weiter zunimmt, richten Investoren ihren Blick zunehmend nicht nur auf die heutigen Produzenten, sondern auch auf die potenziellen Entwickler von morgen. Die jüngsten Bohrerfolge von Canamera, die wachsende Landposition und das zunehmend umfangreiche Portfolio an ionischen Tonprojekten deuten darauf hin, dass sich das Unternehmen für einen der bedeutendsten Rohstofftrends des kommenden Jahrzehnts positioniert.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

https://www.dw.com/en/brazil-is-set-to-cut-into-chinas-rare-earths-dominance/a-77344696
https://www.reuters.com/business/energy/brazil-pursue-rare-earths-policy-this-year-not-state-owned-firm-2026-04-14/
https://isimarkets.com/insights/isi-emis-deal-spotlight-may-2026/
https://cen.acs.org/environment/rare-earth-mining-brazil/104/web/2026/05
https://canamerametals.com/
https://www.proactiveinvestors.com/companies/news/1091371/meteoric-resources-completes-40-million-placement-as-caldeira-tenure-strengthened-1091371.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.
Land: Kanadisch
ISIN: CA13711A1003
https://canamerametals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Canamera Energy Metals Corp
Interessenkonflikte: Mit Canamera Energy Metals Corp. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Canamera Energy Metals Corp.. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Canamera Energy Metals Corp. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Canamera Energy Metals Corp einsehen: https://canamerametals.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, PGeo (British Columbia), Vizepräsident Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Canamera Energy Metals Corp vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Brasiliens Moment bei den Seltenen Erden: Während Chinas Dominanz herausgefordert wird, rückt Canamera Energy Metals in den Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MEI3,CA13711A1003,US91733P1075

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.