Megatrends: Raketen und Rohstoffe - Warum eine australische Milliardärin Milliarden investiert

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Das Rennen um den Weltraum und der Kampf um kritische Rohstoffe werden zunehmend zu zwei Seiten derselben Medaille. Während Elon Musks SpaceX (ISIN: US84615Q1031) seine Satellitennetze, Startkapazitäten und Verteidigungsinfrastruktur kontinuierlich ausbaut, errichtet eine andere prominente Investorin nahezu unbemerkt ein strategisches Portfolio jener Rohstoffe, die diese Technologien überhaupt erst ermöglichen. Australiens reichste Frau, Gina Rinehart, investiert Milliarden in den Seltene-Erden-Sektor - zu einem Zeitpunkt, an dem geopolitische Spannungen die Verwundbarkeit westlicher Lieferketten immer deutlicher offenlegen.

Die jüngsten Entwicklungen zwischen China und den USA zeigen eindrucksvoll, warum Investoren diesem Sektor derzeit besondere Aufmerksamkeit schenken.

China verschärft den Druck auf kritische Rohstoffe

Peking hat den globalen Wettbewerb um Seltene Erden weiter verschärft und die US-Unternehmen MP Materials (ISIN: US5533681012) sowie USA Rare Earth (ISIN: US91733P1075) auf seine Exportkontrollliste gesetzt. Chinesischen Unternehmen ist es damit untersagt, diese Gesellschaften mit sogenannten Dual-Use-Gütern zu beliefern - Produkten also, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Darüber hinaus dürfen auch Lieferanten aus Drittstaaten keine Waren chinesischen Ursprungs mehr an die sanktionierten Unternehmen weiterverkaufen.

Die Maßnahmen richten sich gezielt gegen Unternehmen, die eine Schlüsselrolle in Washingtons Strategie zum Aufbau einer unabhängigen Seltene-Erden-Lieferkette spielen. Sie folgen zudem auf die Verpflichtung der G7-Staaten, ihre Abhängigkeit von dominierenden Lieferanten wie China bis 2030 auf unter 60% zu reduzieren.

Seltene Erden sind damit längst weit mehr als ein Nischenrohstoff. Sie haben sich zu einem wichtigen geopolitischen Instrument entwickelt, da Regierungen den gesicherten Zugang zu kritischen Mineralien zunehmend als Frage der nationalen Sicherheit betrachten. Die Nachfrage wird durch Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, moderne Elektronik, Künstliche Intelligenz, Verteidigungssysteme sowie die rasant wachsende kommerzielle Raumfahrt angetrieben.

SpaceX-Investment unterstreicht eine umfassendere Strategie

Vor diesem Hintergrund hat Australiens reichste Frau, Gina Rinehart (geschätztes Vermögen rund 23 Milliarden Euro), eine ihrer bislang spektakulärsten Investitionen getätigt. Hancock Prospecting bestätigte kürzlich eine bedeutende Beteiligung am mit Spannung erwarteten Börsengang von SpaceX. Medienberichten zufolge beläuft sich das Investment auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Nach Angaben von Hancock basiert die Investition auf dem Vertrauen in die langfristige Position von SpaceX in zukunftsweisenden Technologiemärkten und eröffnet zugleich Perspektiven für eine spätere Zusammenarbeit bei der Versorgung der Luft- und Raumfahrtindustrie mit kritischen Rohstoffen.

Die strategische Logik dahinter wird zunehmend deutlich. Raketen, Satelliten, elektrische Antriebssysteme und moderne Verteidigungstechnologien sind auf Permanentmagnete angewiesen, die Neodym und Praseodym sowie weitere kritische Mineralien enthalten. Anstatt Luft- und Raumfahrt sowie Bergbau als getrennte Industrien zu betrachten, positioniert sich Rinehart offenbar entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Rohstoffversorgung bis hin zur Beteiligung an den Unternehmen, die diese Materialien verarbeiten.

Aufbau eines globalen Seltene-Erden-Portfolios

Das SpaceX-Investment ist lediglich ein Baustein einer deutlich umfassenderen Strategie.

Hancock Prospecting hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Beteiligungen an führenden Seltene-Erden-Unternehmen aufgebaut, darunter MP Materials, Lynas Rare Earths, Rare Earths Americas und Brazilian Rare Earths.

Zuletzt verstärkte das Unternehmen sein Engagement bei Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5), indem es sich mit rund 85 Millionen Australischen Dollar an einer Kapitalerhöhung über insgesamt 350 Millionen Australische Dollar beteiligte. Nach Abschluss der Transaktion dürfte Hancock rund 17,5% der Unternehmensanteile halten.

Mit den Erlösen wird der Bau des Nolans-Projekts im australischen Northern Territory finanziert - eines der wenigen groß angelegten integrierten Seltene-Erden-Projekte außerhalb Chinas. Laut Reuters erhält das Projekt Finanzierungshilfen von Exportkreditagenturen aus den USA, Kanada, Deutschland und Südkorea - ein weiterer Beleg für seine strategische Bedeutung innerhalb westlicher Lieferketten.

Nolans soll Australiens erste vollständig integrierte Seltene-Erden-Produktion vom Erz bis zum Oxid werden und künftig rund fünf Prozent der weltweiten Nachfrage nach Neodym-Praseodym-Oxid decken. Das Projekt zählt damit zu den wichtigsten Bausteinen westlicher Bemühungen, die globale Versorgung unabhängiger von China zu gestalten.

Auch aufstrebende Entwickler stehen im Fokus

Rinehart investiert jedoch nicht nur in fortgeschrittene Projekte, sondern unterstützt auch Unternehmen in früheren Entwicklungsphasen.

So gab St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) kürzlich bekannt, verbindliche Zusagen für eine Kapitalaufnahme in Höhe von 60 Millionen Australischen Dollar erhalten zu haben. Das Kapital soll die Entwicklung des Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niob in Brasilien beschleunigen. Hancock Prospecting beteiligte sich mit 20 Millionen Australischen Dollar an der Finanzierung und dürfte seinen Anteil auf rund 10,5% erhöhen.

Das Araxá-Projekt verfügt über hochgradige Seltene-Erden- und Niob-Vorkommen nahe der Oberfläche und profitiert von einer hervorragend ausgebauten Bergbauinfrastruktur in Brasilien. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Mittel Machbarkeitsstudien finanzieren und die Entwicklung bis zur endgültigen Investitionsentscheidung beschleunigen. Hancock bezeichnete Araxá als potenziell wichtigen zukünftigen Bestandteil der globalen Lieferkette für kritische Rohstoffe.

Strukturelle Nachfrage gewinnt weiter an Dynamik

Die Kombination aus zunehmenden geopolitischen Spannungen, steigenden Verteidigungsausgaben, der Elektrifizierung zahlreicher Industrien und der Kommerzialisierung der Raumfahrt schafft gleichzeitig mehrere starke Nachfragetreiber für kritische Mineralien.

Magnete auf Basis Seltener Erden sind unverzichtbare Komponenten in Elektrofahrzeugen, Offshore-Windkraftanlagen, Robotik, präzisionsgelenkten Waffensystemen und immer komplexeren Anwendungen der Luft- und Raumfahrt. Während westliche Regierungen ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten reduzieren wollen, erhalten Projekte in Australien, Brasilien und Nordamerika sowohl politische als auch finanzielle Unterstützung.

Diese Entwicklung erklärt zugleich, weshalb privates Kapital verstärkt in den Sektor fließt. Strategische Investoren setzen nicht mehr ausschließlich auf Rohstoffproduzenten, sondern gezielt auf Projekte, die künftig Bestandteil neuer westlicher Lieferketten werden könnten.

Investoren richten den Blick zunehmend auf den strategischen Wert

Chinas jüngste Exportbeschränkungen verdeutlichen, dass der Wettbewerb um kritische Rohstoffe längst nicht mehr ausschließlich wirtschaftlicher Natur ist. Der Zugang zu Seltenen Erden ist heute eng mit Industriepolitik, Verteidigungsfähigkeit und technologischer Führungsrolle verknüpft.

Vor diesem Hintergrund verbindet Gina Rineharts Investitionsstrategie zwei der bedeutendsten langfristigen Megatrends unserer Zeit. Auf der einen Seite steht SpaceX als Symbol für das rasante Wachstum der kommerziellen Raumfahrtwirtschaft. Auf der anderen Seite entsteht eine neue Generation von Seltene-Erden-Unternehmen, die jene Rohstoffe liefern sollen, die für Raketen, Satelliten, Elektromotoren und moderne Verteidigungssysteme unverzichtbar sind.

Ob jedes einzelne Projekt letztlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Der strategische Trend zeichnet sich jedoch immer deutlicher ab: Während Regierungen und Industrie Milliarden in widerstandsfähige Lieferketten investieren, dürften Unternehmen, die kritische Rohstoffe außerhalb Chinas fördern können, sowohl für institutionelle Investoren als auch für politische Entscheidungsträger weiter an Bedeutung gewinnen.

Quellen

https://www.afr.com/markets/equity-markets/gina-rinehart-snags-us1b-stake-in-spacex-ipo-20260615-p606yg

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100976-6A1329740&v=undefined

https://goldinvest.de/en/spacex-ipo-puts-commodities-in-the-spotlight-these-metals-will-determine-the-next-spaceflight-boost

https://www.wsj.com/business/mining-tycoon-gina-rinehart-buys-over-1-billion-spacex-stake-d79ec3ba

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Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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Enthaltene Werte: AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012,US91733P1075,US84615Q1031