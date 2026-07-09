Warum Brasilien zur nächsten Seltene-Erden-Supermacht des Westens aufsteigt

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Während Regierungen weltweit ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe unabhängiger von China gestalten wollen, entwickelt sich Brasilien rasant von einem reinen Explorationsstandort zu einer der strategisch wichtigsten Seltene-Erden-Regionen der Welt. Davon könnten sowohl etablierte Entwickler als auch aufstrebende Explorer wie Canamera Energy Metals profitieren.

Energiesicherheit ersetzt die Energiewende als zentrale Triebkraft

Über viele Jahre wurde der Markt für Seltene Erden vor allem durch den Boom der Elektromobilität und der erneuerbaren Energien angetrieben. Doch inzwischen hat sich die Perspektive grundlegend verändert.

Immer mehr Regierungen betrachten Seltene Erden heute vor allem unter dem Aspekt der Energieversorgungssicherheit und der nationalen Resilienz. Die Rohstoffe, die Elektromotoren, Windkraftanlagen, moderne Elektronik und Verteidigungstechnologien ermöglichen, gelten zunehmend als strategische Ressourcen. Entsprechend intensivieren westliche Volkswirtschaften ihre Bemühungen, Lieferketten zu diversifizieren, die bislang stark von China abhängig sind.

Wie stark sich diese Sichtweise verändert hat, zeigte zuletzt der Brazil Lithium and Critical Minerals Summit in Belo Horizonte. Dort machten Branchenvertreter deutlich, dass kritische Rohstoffe längst nicht mehr ausschließlich für die Dekarbonisierung stehen, sondern zunehmend als Grundlage für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft gelten. Brasilien verfügt über die zweitgrößten Seltene-Erden-Reserven der Welt und zählt damit zu den wenigen Ländern, die einen wesentlichen Beitrag zur Diversifizierung der globalen Versorgung leisten können.

Brasiliens Seltene-Erden-Sektor gewinnt an Dynamik

Die Ambitionen des Landes reichen dabei weit über seine geologischen Ressourcen hinaus.

Nach Angaben der brasilianischen Bergbaubehörde werden derzeit 27 Seltene-Erden-Explorationsprojekte von 17 Unternehmen in sieben Bundesstaaten vorangetrieben. Parallel dazu wollen die staatliche Entwicklungsbank BNDES und die Innovationsagentur Finep rund 5 Milliarden brasilianische Real mobilisieren, um strategische Wertschöpfungsketten im Rohstoffsektor aufzubauen. Ergänzend wurde ein weiterer Strategischer Mineralienfonds mit einem Volumen von 1 Milliarde Real eingerichtet, der insbesondere kleinere Unternehmen und Entwicklungsprojekte unterstützen soll.

Das Ziel ist eindeutig: Brasilien möchte nicht lediglich Rohstoffe exportieren, sondern eine vollständige heimische Wertschöpfungskette etablieren - vom Bergbau über die Separation und Raffination bis hin zur Produktion hochwertiger Endprodukte.

Diese Strategie deckt sich mit den jüngsten Initiativen der Europäischen Union, ihre Partnerschaft mit Brasilien im Bereich kritischer Rohstoffe deutlich auszubauen. Im Mittelpunkt stehen lokale Verarbeitung, Technologietransfer und langfristige industrielle Investitionen. Damit positioniert sich Brasilien zunehmend als einer der wichtigsten strategischen Rohstoffpartner Europas außerhalb der traditionellen Lieferländer.

Westliche Investitionen nehmen deutlich zu

Der geopolitische Wandel verändert bereits heute die Investitionslandschaft im brasilianischen Seltene-Erden-Sektor.

Mit Serra Verde nahm 2024 die erste kommerzielle Seltene-Erden-Mine Brasiliens den Betrieb auf und lieferte den Nachweis, dass das Land den Sprung von der Exploration zur Produktion erfolgreich schaffen kann.

Auch Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) treibt die Entwicklung seines Caldeira-Projekts voran - einer der größten ionischen Tonlagerstätten für Seltene Erden außerhalb Chinas. Das Unternehmen hat inzwischen eine Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen, eine Pilotanlage in Betrieb genommen und arbeitet an Lösungen für die Weiterverarbeitung sowie an Liefervereinbarungen mit westlichen Partnern.

Einen ähnlichen Weg verfolgt Viridis Mining & Minerals (ISIN: AU0000190829) mit dem Colossus-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais. Das Unternehmen arbeitet an einer Finanzierung, die durch potenzielle Abnahmeverträge unterstützt werden soll, und entwickelt gemeinsam mit Australian Ionic Rare Earths neue Technologien zur selektiven Separation. Vertreter der Europäischen Union haben das Projekt bereits besucht, um die Zusammenarbeit im Bereich kritischer Rohstoffe weiter auszubauen.

Gemeinsam tragen diese Projekte dazu bei, Brasilien als glaubwürdige Alternative zu den bislang dominierenden Lieferanten für westliche Märkte zu etablieren.

Die nächste Generation der Explorer

Während die großen Projekte weiter voranschreiten, richtet sich der Blick der Investoren zunehmend auf Unternehmen, die die nächste Generation brasilianischer Seltene-Erden-Entdeckungen erschließen wollen.

Zu ihnen zählt Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003). Das Unternehmen verfolgt eine Portfoliostrategie und entwickelt mehrere ionische Tonlagerstätten für Seltene Erden in verschiedenen Regionen Brasiliens.

Anstatt sich auf ein einzelnes Projekt zu konzentrieren, baut Canamera ein breit diversifiziertes Explorationsportfolio in geologisch aussichtsreichen Regionen auf - zu einem Zeitpunkt, an dem das internationale Interesse an brasilianischen Seltenen Erden weiter zunimmt.

Besonders das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais lieferte bereits vielversprechende erste Ergebnisse. Dort wurde oberflächennahe Seltene-Erden-Mineralisierung nachgewiesen, was das Unternehmen dazu veranlasste, das ursprünglich geplante Auger-Bohrprogramm deutlich auszuweiten. Zu den ersten Bohrergebnissen zählen unter anderem 13 Meter mit 3.255 ppm Gesamtgehalt an Seltene-Erden-Oxiden (TREO) ab der Oberfläche. Spitzenwerte erreichten bis zu 6.431 ppm TREO. Diese Resultate deuten auf ein größeres mineralisiertes System hin, das weiteres Explorationspotenzial besitzt.

Aufbau einer breiteren Präsenz in Brasilien

Parallel entwickelt Canamera auch das São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul weiter. Dort konnten durch Bodengeochemie und Oberflächenproben drei prioritäre Zielgebiete mit ionischen Tonlagerstätten identifiziert werden.

Die Zielgebiete weisen erhöhte Konzentrationen an Seltene-Erden-Oxiden sowie vielversprechende Gehalte an Dysprosium und Terbium auf. Diese beiden schweren Seltenen Erden gelten als besonders wertvoll, da sie für Hochleistungs-Permanentmagnete benötigt werden, die unter anderem in Elektrofahrzeugen, Offshore-Windkraftanlagen und Verteidigungssystemen zum Einsatz kommen. Ein laufendes Auger-Bohrprogramm soll nun die Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung untersuchen.

Zwar befindet sich Canamera weiterhin in der Explorationsphase, doch die Unternehmensstrategie entspricht dem aktuellen Branchentrend: Im Fokus stehen oberflächennahe, potenziell kostengünstig erschließbare ionische Tonlagerstätten, die künftig einen wichtigen Beitrag zu westlichen Lieferketten leisten könnten.

Brasiliens strategische Bedeutung wächst weiter

Die brasilianische Seltene-Erden-Geschichte wird heute längst nicht mehr allein von ihrer außergewöhnlichen Geologie bestimmt. Zunehmend prägen staatliche Förderprogramme, internationale Finanzierungsinitiativen, strategische Partnerschaften und geopolitische Entwicklungen den Markt.

Europa sucht aktiv nach neuen Bezugsquellen. Brasilien investiert gezielt in die Weiterverarbeitung und den Aufbau einer eigenen Industrie. Unternehmen wie Meteoric Resources und Viridis Mining & Minerals zeigen bereits, wie fortgeschrittene Projekte internationales Kapital anziehen können. Explorer wie Canamera Energy Metals positionieren sich gleichzeitig für die nächste Wachstumsphase des Sektors.

Während sich der globale Fokus zunehmend von der reinen Rohstoffentdeckung hin zum Aufbau sicherer und diversifizierter Lieferketten verschiebt, spricht vieles dafür, dass Brasilien zu einem der wichtigsten Partner des Westens bei kritischen Rohstoffen aufsteigen wird. Für Unternehmen, die sich bereits heute im Land positionieren, könnte sich daraus weit mehr als nur Explorationspotenzial ergeben - sie könnten im Zentrum eines der bedeutendsten Rohstofftrends der kommenden Dekade stehen.

Quellen:

https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364474.shtml

https://www.reuters.com/world/china/eu-courts-brazil-strategic-partner-global-race-critical-minerals-2026-06-22/

https://rareearthexchanges.com/news/europe-joins-race-for-rare-earths-in-brazil/

https://mineralfunds.com/eu-pitches-brazil-a-more-beneficial-rare-earths-deal-than-us-or-china/

https://canamerametals.com/

https://viridismining.com.au/

https://meteoric.com.au/

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/060625-brazils-rare-earth-projects-seek-partnerships-to-enhance-energy-security?utm_source=chatgpt.com

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Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

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