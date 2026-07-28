Brasiliens Seltene-Erden-Boom nimmt Fahrt auf: Während Chinas Dominanz herausgefordert wird, könnte Canamera Energy Metals profitieren

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Der globale Markt für Seltene Erden befindet sich in einer Phase strategischer Neuausrichtung. China dominiert weiterhin den Abbau, die Trennung und die Raffination dieser Rohstoffe, doch Regierungen und Industrieunternehmen suchen zunehmend nach alternativen Lieferketten für Materialien, die in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, Robotik, Verteidigungssystemen und der Infrastruktur für künstliche Intelligenz eingesetzt werden.

Brasilien entwickelt sich dabei zu einem der aussichtsreichsten Profiteure dieses Wandels.

Warum Brasilien jetzt im Fokus steht

Das Land verfügt Schätzungen zufolge über rund 21 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Reserven und liegt damit weltweit an zweiter Stelle hinter China. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach wichtigen Magnetmetallen wie Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium weiter an. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass der Bedarf an magnetischen Seltenen Erden bis 2030 weiter wachsen wird, angetrieben durch Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Technologien.

Das große Interesse an Brasilien zeigt sich bereits in der Explorationsaktivität. Die brasilianische Bergbaubehörde prüft derzeit 2.758 Projekte mit Bezug zu Seltenen Erden. Allein zwischen 2023 und 2024 wurden 1.662 Anträge eingereicht - verglichen mit etwas mehr als 250 zwischen 1975 und 2020.

Auch die politische Unterstützung nimmt zu. Brasilien arbeitet an einer nationalen Strategie für kritische Rohstoffe und will Investitionen anziehen sowie die heimische Verarbeitung und Wertschöpfung stärken. Wie Reuters berichtet, werden derzeit mehrere Gesetzesinitiativen zu Seltenen Erden und strategischen Mineralien diskutiert.

Ionische Tone ziehen strategisches Kapital an

Ein wesentlicher Teil der Attraktivität Brasiliens liegt im Potenzial sogenannter ionischer Tonlagerstätten. Diese oberflächennahen Verwitterungssysteme können mittlere und schwere Seltene Erden enthalten, darunter Dysprosium und Terbium, die für Hochleistungs-Permanentmagnete besonders wichtig sind.

Welchen strategischen Wert solche Lagerstätten besitzen, zeigt die Übernahmevereinbarung von USA Rare Earth für Serra Verde, den Betreiber der bislang einzigen produzierenden Seltene-Erden-Mine Brasiliens. Die Transaktion wird mit rund 2,8 Milliarden US-Dollar bewertet und soll den Aufbau einer integrierten Lieferkette von der Förderung bis zur Magnetproduktion außerhalb Asiens unterstützen.

Die Vereinbarung liefert ein deutliches Bewertungssignal für den gesamten brasilianischen Sektor. Zugleich zeigt sie, dass strategische Käufer bereit sind, erhebliche Summen in Projekte zu investieren, die dazu beitragen können, die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten zu verringern.

Canamera treibt Turvolândia voran

Vor diesem Hintergrund baut Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) seine Präsenz im aufstrebenden Markt für ionische Tonlagerstätten in Brasilien aus.

Im Mittelpunkt steht das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais. Frühere Bohrungen lieferten im Bohrloch TUV-AUG-014 ab der Oberfläche einen Abschnitt von 13 Metern mit durchschnittlich 3.255 ppm Gesamtseltene-Erden-Oxiden (TREO), einschließlich eines Spitzenwertes von 6.431 ppm TREO. Das Ergebnis veranlasste Canamera dazu, das Auger-Bohrprogramm von ursprünglich 1.000 auf 1.200 Meter auszuweiten.

Die jüngsten Entwicklungen haben die Explorationsperspektive zusätzlich erweitert. Am neu identifizierten Zielgebiet Linda durchteufte das Bohrloch TUV-AUG-0043 über die gesamte Bohrlänge von 14 Metern eine Mineralisierung mit durchschnittlich 2.208,6 ppm TREO. Die Bohrung endete in mineralisiertem Gestein und blieb in der Tiefe offen. Darüber hinaus enthielt sie 664,7 ppm magnetische Seltene-Erden-Oxide plus Yttrium sowie 178 ppm schwere Seltene Erden.

Besonders interessant ist die Lage des Fundorts. Linda befindet sich 3,3 Kilometer nördlich von Marita und 3,7 Kilometer nordwestlich von Cordis und bildet damit ein Dreieck aus drei Zielgebieten innerhalb des Turvolândia-Projekts. Große Flächen zwischen diesen Zielen wurden bislang noch nicht untersucht, sodass Canamera prüfen kann, ob die bisherigen Ergebnisse Teil eines größeren mineralisierten Systems sind.

Ein breiteres Brasilien-Portfolio

Canamera setzt jedoch nicht ausschließlich auf Turvolândia. Auf dem Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul identifizierten historische Bodenproben drei priorisierte Zielgebiete: Sara, Erica und Maya. Die Untersuchungen ergaben erhöhte Werte für Seltene Erden sowie auffällige Konzentrationen von Dysprosium und Terbium.

Das Unternehmen startete daraufhin ein rund 500 Meter umfassendes Auger-Bohrprogramm, um die Anomalien und ihre seitliche Ausdehnung näher zu untersuchen.

Brasiliens Seltene-Erden-Potenzial befindet sich weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium. Auf die bisherigen Explorationsergebnisse müssen noch metallurgische Untersuchungen, Ressourcenschätzungen, Genehmigungsverfahren und Finanzierungen folgen. Branchenvertreter weisen darauf hin, dass zwischen den ersten Bohrungen und der Inbetriebnahme einer Mine oft rund zehn Jahre vergehen.

Dennoch gewinnt Canamera in einem Umfeld an Dynamik, in dem Brasilien zunehmend strategisches Kapital anzieht. Die wachsende Zahl an Zielgebieten, die oberflächennahe Mineralisierung und die Ausrichtung auf ionische Tonlagerstätten könnten dem Unternehmen eine vorteilhafte Position verschaffen, während die Suche nach Seltene-Erden-Lieferketten außerhalb Chinas an Intensität gewinnt.

Quellen:

https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364474.shtml

https://www.reuters.com/world/china/eu-courts-brazil-strategic-partner-global-race-critical-minerals-2026-06-22/

https://rareearthexchanges.com/news/europe-joins-race-for-rare-earths-in-brazil/

https://mineralfunds.com/eu-pitches-brazil-a-more-beneficial-rare-earths-deal-than-us-or-china/

https://canamerametals.com/

https://viridismining.com.au/

https://meteoric.com.au/

https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/060625-brazils-rare-earth-projects-seek-partnerships-to-enhance-energy-security?utm_source=chatgpt.com

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