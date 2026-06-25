Brasilien entwickelt sich zur Seltene-Erden-Supermacht, während der Westen über China hinausblickt

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Brasiliens ionische Tonlagerstätten ziehen zunehmend internationales Kapital an und positionieren das Land als einen Eckpfeiler künftiger Lieferketten für kritische Rohstoffe. Gleichzeitig eröffnen sich Chancen sowohl für etablierte Projektentwickler als auch für aufstrebende Explorationsunternehmen.

Die Dominanz Chinas in der Seltene-Erden-Industrie zwingt Regierungen und Industrieunternehmen dazu, eine der strategisch wichtigsten Lieferketten der Welt neu zu bewerten. Da Peking den überwiegenden Teil der weltweiten Raffinierungskapazitäten für Seltene Erden sowie der Produktion von Permanentmagneten kontrolliert, haben jüngste Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen die Bemühungen beschleunigt, alternative Bezugsquellen zu erschließen.

Diese Suche führt Investoren zunehmend nach Brasilien. Mit geschätzten 21 Millionen Tonnen Seltene-Erden-Reserven liegt das Land weltweit auf Platz zwei hinter China und hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Explorationsregionen für kritische Rohstoffe entwickelt. Die Dynamik hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verstärkt. Tausende neue Bergbauanträge verdeutlichen, wie schnell Brasilien zum Mittelpunkt internationalen Kapitals geworden ist, das von der Entwicklung neuer Seltene-Erden-Projekte profitieren möchte.

Ionische Tonlagerstätten werden zum begehrtesten Rohstoff

Ein wesentlicher Teil der Attraktivität Brasiliens liegt in seinen umfangreichen ionischen Adsorptionston-Lagerstätten, die weltweit zu den attraktivsten Lagerstättentypen für Seltene Erden zählen.

Im Gegensatz zu klassischen Hartgesteinslagerstätten, die aufwendige Zerkleinerungs- und Aufbereitungsverfahren erfordern, befinden sich die Seltenen Erden in ionischen Tonlagerstätten nach Millionen Jahren tropischer Verwitterung natürlich an Tonmineralien gebunden. Dies ermöglicht häufig niedrigere Förderkosten, einfachere Aufbereitungsverfahren und einen geringeren ökologischen Fußabdruck.

Besonders wertvoll sind diese Lagerstätten, weil sie häufig die magnetischen Seltenen Erden Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium enthalten. Diese Elemente sind unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, Offshore-Windkraftanlagen, Robotik, Verteidigungstechnologien sowie die Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Die strategische Bedeutung alternativer Lieferquellen nimmt weiter zu, da westliche Regierungen ihre Abhängigkeit von chinesischer Verarbeitung und Fertigung reduzieren wollen. Entsprechend wächst das Interesse der Investoren an Regionen, die den Aufbau integrierter Lieferketten ermöglichen können.

Meteoric setzt den Maßstab für die Projektentwicklung

Zu den führenden Unternehmen im brasilianischen Seltene-Erden-Sektor zählt Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3). Mit dem Caldeira Rare Earth Project im Bundesstaat Minas Gerais hat sich das Unternehmen zu einem der am weitesten fortgeschrittenen Entwickler der Branche entwickelt.

Caldeira umfasst nach Unternehmensangaben die weltweit größte ionische Tonlagerstätte für Seltene Erden außerhalb Chinas. Die Mineralressource beläuft sich auf rund 1,5 Milliarden Tonnen und wurde für eine vergleichsweise einfache Aufbereitung sowie eine skalierbare Produktion konzipiert. Eine kürzlich abgeschlossene Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) sieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von mehr als 13.500 Tonnen Seltene-Erden-Oxiden vor und weist gleichzeitig robuste wirtschaftliche Kennzahlen aus. Parallel dazu schreiten Genehmigungsverfahren und Pilotanlagenprogramme kontinuierlich voran.

Darüber hinaus hat Meteoric seine Position durch zusätzliche Finanzierungen und die Konsolidierung wichtiger Konzessionsgebiete weiter gestärkt. Mit einer Kapitalaufnahme über 40 Millionen AUD sowie dem Erwerb strategisch wichtiger Bergbaurechte untermauert das Unternehmen seine Stellung als eines der aussichtsreichsten Seltene-Erden-Entwicklungsprojekte Brasiliens, während westliche Abnehmer verstärkt nach langfristigen Bezugsquellen außerhalb Chinas suchen.

Die Explorationspipeline wächst weiter

Während Unternehmen wie Meteoric die fortgeschrittene Entwicklungsphase des brasilianischen Seltene-Erden-Sektors repräsentieren, erweitert die nächste Generation von Explorationsgesellschaften kontinuierlich die Projektpipeline des Landes.

Zu ihnen gehört Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003), das ein Portfolio mehrerer brasilianischer Projekte mit ionischen Tonlagerstätten aufbaut und damit den Branchentrend hin zu regionalen Explorationsplattformen anstelle einzelner Projekte widerspiegelt.

Das Turvolândia-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais liefert weiterhin ermutigende Ergebnisse aus dem laufenden Schneckenbohrprogramm. Zuletzt wurden am neu identifizierten Linda-Zielgebiet 14 Meter mit durchschnittlich 2.208 ppm Gesamtgehalt an Seltenen Erden (TREO) direkt ab der Oberfläche durchschnitten. Die Mineralisierung bleibt in der Tiefe offen. Besonders bemerkenswert ist, dass sich die Mineralisierung deutlich über die zuvor definierten Zielgebiete Cordis und Marita hinaus erstreckt und damit auf einen größeren mineralisierten Korridor statt auf einzelne Vorkommen hindeutet.

Bereits frühere Bohrergebnisse hatten das Unternehmen veranlasst, sein Explorationsprogramm um 20% auszuweiten, nachdem Bohrloch TUV-AUG-014 über 13 Meter ab der Oberfläche durchschnittlich 3.255 ppm TREO geliefert hatte. Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen des Managements in das geologische Modell und die Kontinuität der Mineralisierung auf dem gesamten Projektgebiet.

Aufbau einer breiteren Brasilien-Plattform

Anstatt sich ausschließlich auf ein einzelnes Projekt zu konzentrieren, erweitert Canamera gleichzeitig seine Präsenz durch das São-Sepé-Projekt im Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Historische Bodenproben haben dort bereits drei prioritäre Explorationsziele - Sara, Erica und Maya - identifiziert. Erhöhte TREO-Gehalte sowie vielversprechende Dysprosium- und Terbium-Anomalien rechtfertigen weitere Bohrprogramme. Die Geologie weist zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen brasilianischen ionischen Tonlagerstätten auf, darunter tief verwitterte felsische Granite, die als besonders günstige Wirtsgesteine für diese Art der Mineralisierung gelten.

Diese Strategie spiegelt einen breiteren Trend innerhalb der brasilianischen Seltene-Erden-Industrie wider. Statt auf einen einzelnen Fund zu setzen, bauen viele Explorationsunternehmen regionale Projektportfolios auf, die langfristig mehrere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen könnten - insbesondere vor dem Hintergrund einer weiter steigenden Nachfrage nach sicheren westlichen Lieferketten.

Brasiliens nächste Herausforderung

Die geologischen Vorteile allein werden den langfristigen Erfolg Brasiliens jedoch nicht garantieren. Das Land steht weiterhin vor der Herausforderung, eigene Verarbeitungskapazitäten aufzubauen, um Seltene-Erden-Konzentrate zu separierten Oxiden, Metallen und letztlich Permanentmagneten weiterzuverarbeiten.

Dafür werden erhebliche Investitionen, technisches Know-how und staatliche Unterstützung erforderlich sein. Gleichzeitig gewinnt der Ausbau geografisch diversifizierter Lieferketten zunehmend an Dynamik, da Industrieunternehmen ihre Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern reduzieren möchten.

Für Investoren eröffnet sich damit ein breites Spektrum an Möglichkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Während etablierte Entwickler wie Meteoric Resources ihre weltweit bedeutenden Projekte in Richtung Produktion vorantreiben, arbeiten aufstrebende Explorationsunternehmen wie Canamera Energy Metals daran, das Potenzial der nächsten Generation brasilianischer ionischer Tonlagerstätten nachzuweisen. Angesichts der geopolitischen Neuordnung der Märkte für kritische Rohstoffe scheint Brasilien zunehmend gut positioniert, sich zu einer der wichtigsten Seltene-Erden-Regionen außerhalb Chinas zu entwickeln