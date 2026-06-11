© Foto: PRESSCOV - picture alliance / Sipa USANike kommt beim Umbau voran. Doch Analysten sehen den Konzern langsamer als erwartet. Nun senkt RBC die Einstufung der Aktie und kappt das Kursziel.Die Hoffnungen auf eine schnelle Trendwende bei Nike erhalten einen Dämpfer, wie CNBC berichtet. Die kanadische Bank RBC Capital Markets hat die Aktie des Sportartikelherstellers von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Gleichzeitig senkten die Analysten ihr Kursziel auf 50 US-Dollar. Das liegt laut Daten von SeekingAlpha unter dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 59,58 US-Dollar. Zwar erkennen die Experten Fortschritte beim Umbau des Konzerns unter Vorstandschef Elliott Hill. Diese fallen jedoch geringer aus als erwartet. …
Enthaltene Werte: US6541061031,DE000A1EWWW0Den vollständigen Artikel lesen
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