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HBM Healthcare Investments profitiert vom erfolgreichen Börsengang von Parabilis Medicines



11.06.2026 / 07:00 CET/CEST





HBM Healthcare Investments gab heute den erfolgreichen Börsengang ihres Portfoliounternehmens Parabilis Medicines (NASDAQ: PBLS) bekannt, einem klinischen Biopharmaunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung neuartiger Krebstherapien.

Parabilis platzierte im Rahmen eines aufgestockten IPOs 33,5 Millionen neu ausgegebene Aktien zu einem Preis von USD 20.00 je Aktie. Der Emissionserlös beläuft sich auf rund USD 670 Millionen und entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa USD 2,6 Milliarden beim Börsengang. Die Transaktion zählt zu den grösseren Biotechnologie-Börsengängen der letzten Zeit.

HBM Healthcare Investments investierte seit 2021 insgesamt USD 13,6 Millionen in Parabilis Medicines und wies per 31. März 2026 für die Beteiligung einen Buchwert von USD 11,3 Millionen aus. Nach dem Börsengang hält HBM rund 1% an der Gesellschaft. Auf Basis des Schlusskurses von USD 31.60 (+58%) am ersten Handelstag entspricht dies einem Beteiligungswert von rund USD 37,7 Millionen. Dies unterstreicht einmal mehr den konsequent vorsichtigen Bewertungsansatz von HBM Healthcare Investments für das Portfolio der privaten Unternehmen.

Der Börsengang von Parabilis ist die zweite erfolgreiche Börsenkotierung aus dem Portfolio von HBM Healthcare Investments im laufenden Geschäftsjahr, nach Odyssey Therapeutics im Mai 2026.

Parabilis Medicines verfügt über eine differenzierte Pipeline eigener Wirkstoffkandidaten, darunter ein führendes Programm zur Behandlung von Desmoidtumoren. Diese wird durch eine proprietäre Plattform unterstützt, die darauf ausgelegt ist, bislang nicht therapeutisch zugängliche Zielstrukturen in der Onkologie zu adressieren.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .