Zürich - Die Schweiz gilt weltweit als Synonym für Banken, Sicherheit und finanzielle Stabilität. Doch wie wurde aus einem kleinen Alpenland einer der bedeutendsten Finanzplätze der Welt? Die neue Ausstellung «Bankenland Schweiz» geht dieser Frage nach (12.06. - 08.11.2026) und zeigt, wie eng das Schweizer Bankwesen mit der Geschichte und Identität des Landes verbunden ist. Die Ausstellung spannt den Bogen von den ersten Geldgeschäften der Antike ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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