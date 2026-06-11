Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ging es zuletzt mit dem Robotic Index des AKTIONÄR wieder bergab, doch die Perspektiven stimmen weiter. So setzt etwa der Technologiekonzern Bosch angesichts der Krise im klassischen Automobilgeschäft stärker auf den rasant wachsenden Zukunftsmarkt humanoide Robotik.Kurzfassung:• Bosch will das stark wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern zu einem "Geschäft in Milliardenhöhe" ausbauen.• Der Konzern konzentriert sich dabei auf Sensorik, Software und KI-Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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