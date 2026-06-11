Der schwedische Elektro- und Autonomie-Spezialist Einride ist an der Nasdaq gestartet und die Aktie schoss direkt nach oben. Hinter dem Hype steckt eine spannende Wette: weniger auf den nächsten E-Lkw, sondern auf eine Plattform für elektrische, KI-gesteuerte und irgendwann fahrerlose Logistik. Doch genau darin liegt auch das Risiko. Einride hat den Sprung an die Nasdaq geschafft. Der schwedische Anbieter für elektrische und autonome Frachtlösungen ging über eine Fusion mit der SPAC-Gesellschaft Legato Merger Corp. III an die Börse. Die American Depositary Shares werden unter dem Kürzel ENRD gehandelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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