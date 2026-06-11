Neben der neuen bidirektionalen DC-Wallbox zeigt E3/DC auf der Messe EES Europe ein digitales Energy Sharing-Modell und einen beliebig skalierbaren Gewerbespeicher. Der Speicherspezialist E3/DC zeigt auf der EES Europe 2026 seine neue bidirektionale DC-Wallbox edsn. Die vollständig vom Unternehmen entwickelte Ladestation ist Finalist beim "Smarter E Award". Sie soll ein einfaches und effizientes bidirektionales Laden mit bestehenden und neuen Hauskraftwerken des Herstellers ermöglichen. Gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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