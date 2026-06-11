© Foto: 1999-2026 Infineon Technologies AG

Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen Wochen Anleger beglückt. Über 100 Prozent Kursplus seit Jahresstart. Dazu kommt KI-Fantasie, Quantencomputer-Hype und Analysten-Jubel. Klingt alles nach Plan und dem Verlauf einer Traumaktie, doch wer jetzt einsteigt, riskiert einiges, denn unter der glänzenden Oberfläche qualmt es. Die Bewertung ist gelinde gesagt sportlich, der Chart sendet Warnsignale und sieht aus wie ein Strich nach oben, eine Fahnenstange eben und die jüngste Korrektur hat den vorherigen Anstieg noch längst nicht vollständig abgebaut, sondern nur zum Teil. Obendrauf wackeln die Fundamentaldaten, ein KGV von 90 lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Wer jetzt einsteigt, kann schnell bitterböse überrascht werden. Was steckt wirklich hinter dem Höhenflug des Münchner Chipkonzerns, und warum könnte der nächste Absturz noch heftiger ausfallen?

Analysten-Jubel mit Fragezeichen

Auf den ersten Blick sieht alles gut aus, denn von 31 Analysten empfehlen aktuell 24 die Infineon-Aktie zum Kauf. Auf den zweiten Blick wird's aber ungemütlicher. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liegt bei rund 75 Euro, und damit unter dem derzeitigen Kursniveau. Das bedeutet mit einfachen Worten, dass selbst der Konsens der Bullen kaum noch Luft nach oben sieht. Das höchste Kursziel liegt bei 114 Euro, das niedrigste von MWB Research mit gerade mal 60 Euro und einer Verkaufsempfehlung. Bernstein Research bestätigte zwar sein "Outperform"-Rating mit einem Ziel von 74 Euro und verwies auf Infineons Position bei Ionenfallen-Systemen für Quantencomputer. Doch auch das liegt knapp unterhalb des aktuellen Kurses. Die Botschaft ist klar und wer jetzt kauft, zahlt bereits für die Zukunft, und zwar vielleicht auch einiges zuviel.

Charttechnik

Wer sich den Chart anschaut, sieht auf den ersten Blick eine beeindruckende Rally mit einem großen Kursplus im Jahresvergleich. Das ist unbestreitbar, doch genau hier liegt das Problem. Ein so steiler Anstieg braucht Zeit zur Verdauung und die jüngste Korrektur hat diesen Anstieg noch nicht annähernd vollständig abgebaut. Charttechnisch sauber wäre erst ein Rücksetzer in die Zone um die 60 Euro oder darunter. Erst dort würde sich ein wirklich deutlich attraktiver Einstiegspunkt ergeben. Läuft der Kurs stattdessen weiter nach oben, vielleicht bis 80 oder 85 Euro, droht möglicherweise ein klassisches Doppeltop-Muster. Und das hat meist nur eine Konsequenz: einen schmerzhaften Abverkauf. Wer zu früh einsteigt, sitzt dann im Minus und wartet, womöglich lange seinen Einstandskurs wiederzusehen.

Was tun?

Infineon ist kein schlechtes Unternehmen und ist in wichtigen Märkten gut aufgestellt, profitiert aktuell vom KI-Boom und hat mit dem Quantencomputing ein interessantes Zukunftsfeld. Doch die aktuellen Zahlen geben zu denken. Ein KGV von 90 ist kein Schnäppchen, da muss Infineon künftig wirklich liefern, sonst dreht die Stimmung schnell. Die nächsten Quartalszahlen werden erst im August erwartet. Bis dahin fehlt möglicherweise der Rückenwind. Die Charttechnik mahnt jedenfalls zur Vorsicht sowie die Bewertung auch. Wer bereits investiert ist, sollte überlegen, seine Position zumindest teilweise sichern. Für Neueinsteiger gilt: Warten auf eine deutlichere Korrektur Richtung 60 Euro oder tiefer, erst dann wird die Aktie wirklich wieder interessant - auch fundamental attraktiver als jetzt. Wer jetzt kauft, kauft in der Hoffnung auf höherer Kurse und Hoffnung ist an der Börse bekanntlich die teuerste Währung.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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