Zürich - Die Angebotsmieten in der Schweiz sind im Mai nur minimal gestiegen. Das ändert jedoch nichts daran, dass die ausgeschriebenen Wohnungsmieten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen sind. Bei den Kantonen stechen Nidwalden, Graubünden und Uri heraus. Im Monatsvergleich legten die in Inseraten ausgeschriebenen Mieten um 0,2 Prozent zu, womit der Index auf 133,7 Punkte stieg, wie Homegate am Donnerstag mitteilte. Auf Jahressicht beträgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab