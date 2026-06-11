Im geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) sollen Photovoltaik-Ausbauziele festgelegt werden, die mehr als die Hälfte der Länder bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes erfüllt hätten. Solche niedrige Länderziele gefährden laut PV Austria die Versorgungssicherheit und bezahlbare Strompreise in Österreich. Die aktuell diskutierten Ausbauziele des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) in Österreich drohen laut Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) den raschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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