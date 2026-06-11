Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) ("Vault" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen der Canadian Association of Defence and Security Industries ("CADSI"), dem nationalen Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cyberbranchen und einer Schlüsselorganisation, die die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Interessengruppen im Militärwesen fördert, beigetreten ist. Das Unternehmen ist nun Verteidigungsverbänden in Kanada und den USA beigetreten, darunter der National Defense Industrial Association ("NDIA"), um die Weiterentwicklung seines Portfolios an kritischen und strategischen Rohstoffen zu unterstützen.

Abbildung 1. Canadian Association of Defence and Security Industries

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer, sagt dazu: "Vaults Mitgliedschaft in der CADSI ist Ausdruck unseres Engagements, Möglichkeiten im Bereich kritischer Minerale voranzutreiben, die mit Kanadas langfristigen Prioritäten für Sicherheit, Verteidigung und Industrie im Einklang stehen. Angesichts der weiterhin zunehmenden globalen Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Bezugsquellen für strategische Minerale bietet das Engagement in der CADSI dem Unternehmen eine wichtige Plattform, um ein besseres Verständnis der sich wandelnden Anforderungen der Verteidigungslieferkette zu gewinnen, zur nationalen Widerstandsfähigkeit beizutragen und Vaults Portfolio an kritischen Mineralprojekten in Nordamerika im breiteren Rahmen der Sicherheitsinteressen Kanadas zu positionieren."

Die Mitgliedschaft in der CADSI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Foren der Verteidigungsindustrie, politischen Diskussionen, technischen Workshops und Networking-Möglichkeiten, die eine Zusammenarbeit in der kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft fördern. Eine Teilnahme an der CADSI wird dem Unternehmen helfen, über neu aufkommende Fähigkeitsanforderungen, Beschaffungstrends, regulatorische Erwägungen und Partnerschaftsmöglichkeiten im Bereich kritische Minerale und fortschrittliche Materialien, die für die nationale Sicherheit und die Sicherheit verbündeter Nationen von entscheidender Bedeutung sind, auf dem Laufenden zu bleiben.

Klarstellung zu Marketingvereinbarung

Das Unternehmen möchte unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 15. Mai 2026 bestimmte Angaben zu seiner Marketingdienstleistungsvereinbarung mit Capitaliz Marketing Inc. ("Capitaliz") klarstellen. Das Unternehmen bestätigt, dass weder Capitaliz noch deren Hauptverantwortliche derzeit Wertpapiere des Unternehmens halten. Capitaliz steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Das Unternehmen stellt ferner klar, dass das gemäß der Vereinbarung an Capitaliz zu leistende anfängliche Budget in Höhe von 50.000 $ im Voraus gezahlt wird. Wie bereits bekannt gegeben, hat die Vereinbarung eine anfängliche Laufzeit von einem Monat und das Unternehmen kann zusätzliche Zuweisungen bis zu einem Gesamtbudget von 200.000 $ genehmigen.

Die Vereinbarung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

"Quinn Field-Dyte"

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäss dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (DER "1933 ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Mitgliedschaft des Unternehmens in der Canadian Association of Defence and Security Industries ("CADSI"), die erwarteten Vorteile dieser Mitgliedschaft, die Teilnahme des Unternehmens an Foren der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, die potenzielle Relevanz des Portfolios an kritischen und strategischen Mineralprojekten des Unternehmens für Sicherheitsinteressen Kanadas und verbündeter Nationen sowie der Marketingdienstleistungsvereinbarung des Unternehmens mit Capitaliz Marketing Inc., einschließlich der potenziellen Genehmigung zusätzlicher Marketingzuweisungen und der Zustimmung durch die TSX Venture Exchange. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise keine der erwarteten Vorteile aus der CADSI-Mitgliedschaft ziehen kann, dass diese Mitgliedschaft möglicherweise nicht zu einer Geschäftsbeziehung, einer Partnerschaft, einer Beschaffungsmöglichkeit oder einer anderen Geschäftsmöglichkeit führt, dass die Marketingdienstleistungsvereinbarung möglicherweise nicht von der TSX Venture Exchange genehmigt wird, sowie Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, behördlichen Genehmigungen, Rohstoffmärkten, Explorations- und Erschließungsaktivitäten und der Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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