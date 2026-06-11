Im Mai 2026 sind die durchschnittlichen Preise am Stromterminmarkt der EEX gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen. Zwar stieg der Preis für das Handelsjahr 2027 wieder auf über 90 Euro pro Megawattstunde, jedoch verzeichneten die späteren Lieferjahre im betrachteten zehnjährigen Zeitraum Preisrückgänge. Dadurch hat sich das durchschnittliche Terminpreisniveau, das als Benchmark für die PPA-Bepreisung dient, insgesamt leicht reduziert. Die von uns für Mai 2026 berechneten generischen Preise für einen zehnjährigen Photovoltaik-PPA mit Vertragsbeginn im Frontmonat Juni 2026 liegen unter Berücksichtigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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