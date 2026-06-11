HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 1850 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nick Anderson nahm am Mittwoch für Europas Luxusbranche eine vorsichtigere Haltung ein und kappte seine Kursziele im Schnitt um 7 Prozent. Der Weg zurück zu den historischen Wachstumsraten sei angesichts hartnäckigen strukturellen Gegenwinds steinig, so der Experte. Und wenn die Dynamik nachlasse, dann stünden Margenstabilität und Bewertungen zur Debatte. Seine Top-Favoriten bleiben Hermes und Brunello Cucinelli. Hermes lobte er für die ausdauernde Markenstärke./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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