NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 68 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essener profitierten unter den europäischen Versorgern am stärksten von immer höherem Stromverbrauch, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Die hohen Investitionen in den USA bis 2031 dürften sich merklich auszahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:59 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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