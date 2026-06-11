Munsbach (www.anleihencheck.de) - Die Frage ist nicht, ob die EZB handelt, sondern ob sie das richtige Problem bekämpft, so Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors.Der Iran-Krieg habe die Inflation wieder über die Marke von drei Prozent getrieben und die EZB werde am 11. Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zinsen anheben - die erste Erhöhung in diesem Zyklus. Der Einlagensatz dürfte von 2,0% auf 2,25% steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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