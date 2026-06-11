Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht die mit Spannung erwartete Ratssitzung der Europäischen Zentralbank auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Vertreter der Bank hätten in den letzten Wochen immer wieder Inflationssorgen betont und Handlungsbereitschaft erkennen lassen, um zu verhindern, dass sich der Energiepreisschock zu einer anhaltend hohen Inflation entwickle. Selbst ein schnelles Ende des Iran-Konflikts würde Argumente für eine Zinserhöhung nicht entkräften, habe es aus EZB-Kreisen geheißen. Eine Zinserhöhung scheine daher wahrscheinlich zu sein und sie sei auch marktseitig vollständig eingepreist. Fraglich sei, ob weitere Schritte in Aussicht gestellt würden. Mit einem klassischen Zinserhöhungszyklus sei wohl nicht zu rechnen, Handlungsbereitschaft dürfte aber erneut signalisiert werden. Die Währungshüter würden in diesen unruhigen Zeiten von Sitzung zu Sitzung und in Abhängigkeit der Datenlage sowie der geopolitischen Entwicklungen entscheiden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die neuen Projektionen des EZB-Stabes verwiesen. Während sich das konjunkturelle Umfeld in der Eurozone getrübt habe, dürften die Inflationsprognosen nach oben angepasst haben. ...

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