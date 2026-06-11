Paris / London / Zürich - Am europäischen Aktienmarkt haben sich die Indizes am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) freundlich präsentiert. Weitere Gefechte zwischen den USA und Iran im Nahost-Krieg blendeten Anleger zunächst eher aus, zumal die Ölpreise kaum anzogen. Berichte über ein Ende der jüngsten US-Luftangriffe liessen sie dann im Verlauf sogar sinken. Der EuroStoxx 50, der sich schon am Vortag von seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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