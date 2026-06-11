Hannover (www.anleihencheck.de) - Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Energiepreise treiben die Inflation auch in den USA weiter nach oben, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die US-Verbraucherpreise hätten im Mai um 4,2% y/y zugelegt (April: 3,8%). Gegenüber dem Vormonat habe sich das Plus auf 0,5% belaufen. Auch die für die US-Notenbank Fed besonders relevante Kerninflation habe sich leicht auf 2,9% y/y (April: 2,8%) bzw. 0,2% m/m erhöht. Das aktuelle Inflationsumfeld in den Vereinigten Staaten lasse Leitzinssenkungen sicherlich nicht zu, Hinweise auf Entspannungstendenzen sollten sich aber im Laufe des Q4 ergeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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