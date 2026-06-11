Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag erstmals seit drei Jahren die Leitzinsen anheben, so Roman Ziruk, Senior Market Analyst bei Ebury.Da dieser Schritt von den Märkten bereits vollständig eingepreist werde, stelle sich für Anleger nun vor allem die Frage, wie es danach weitergehe. Der Fokus werde daher weniger auf der Zinserhöhung selbst liegen als auf den aktualisierten Wirtschaftsprognosen und möglichen Hinweisen von Präsidentin Lagarde zum weiteren geldpolitischen Kurs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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