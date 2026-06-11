© Foto: Matteo Della Torre - NurPhotoAnthropic macht sein mächtigstes KI-Modell öffentlich, allerdings mit harten Sicherheitsgrenzen und dem Ruf nach staatlicher Notbremse. Anthropic bringt sein leistungsstärkstes KI-Modell erstmals auf den Massenmarkt. Der Entwickler des KI-Assistenten Claude hat sein sogenanntes Fable-5-Modell für alle Nutzer über die API und Enterprise-Pläne freigegeben. Gleichzeitig fordert Firmengründer Dario Amodei Regierungen auf, sich das Recht zu sichern, gefährliche KI-Systeme notfalls zu stoppen. Fable 5 basiert auf der Mythos-Modellreihe, die Anthropic im April zunächst nur ausgewählten Partnern zur Verfügung gestellt hatte, unter anderem wegen Bedenken rund um Cybersicherheit. Vergangene Woche …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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