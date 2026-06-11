Eine gemeinsame Strompreiszone für Schleswig-Holstein, Hamburg und Westdänemark könnte die Wirtschaftlichkeit von Elektrolyseuren erheblich verbessern und gleichzeitig die Abregelung von Wind- und Solarstrom deutlich reduzieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) im Auftrag der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH). Nach den Berechnungen der Wissenschaftler würden die durchschnittlichen Strompreise in der neuen Gebotszone im Vergleich zur heutigen deutschen Einheitszone um 14 Prozent sinken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland