Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zunächst zwar leicht im Minus eröffnet, die Verluste dann aber rasch abgebaut und minimal ins Plus gedreht. Eine Mischung aus schlechten News aus Nahost und genereller Zurückhaltung im Vorfeld des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank (EZB) drücke zwar auf die Stimmung, meinen Händler. Relativ positive US-Futures und solide Schwergewichte verhinderten aber ein Abgleiten des SMI. Beim anstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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