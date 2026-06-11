Luzern - Der Druck auf die IT-Budgets der Schweizer Retailbanken ist hoch. 90 Prozent setzen daher auf Automatisierung, 86 Prozent auf Kooperationen und gemeinsame Plattformen. Lediglich für 40 Prozent der Schweizer Retailbanken kommt der Abbau von Personal in Frage. Zu diesen Erkenntnissen kommt eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern. Forschende des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern (HSLU) haben 42 Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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