EDAG hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 75 Mio. EUR angekündigt, das aus einer Kapitalerhöhung von 50 Mio. EUR und einem obligatorischen wandelbaren Darlehen von 25 Mio. EUR besteht, das von ihrem Hauptaktionär ATON Austria Holding GmbH bereitgestellt wird. Die Transaktion umfasst 12,5 Mio. neue Aktien zu einem Preis von 4,00 EUR sowie weitere 6,25 Mio. Aktien durch Umwandlung, wodurch sich ATONs Anteil von 74,66 % auf etwa 85,52 % erhöht. Wir bewerten die Kapitalzufuhr positiv, da sie die Bilanz stärkt, Bedenken hinsichtlich der Verschuldung verringert und die finanzielle Flexibilität erhöht, um sowohl das Kerngeschäft der Automobilingenieurwesens als auch die Expansion im Verteidigungssegment zu unterstützen. Allerdings geht dies mit einer erheblichen Verwässerung einher, da die Anzahl der Aktien um etwa 75 % steigt und die geschätzte wirtschaftliche Verwässerung für Minderheitsaktionäre bei etwa 40 % liegt. Die höhere Eigentumskonzentration wirft zudem potenzielle Übernahmeüberlegungen auf. Wir senken unser Kursziel auf 4,00 EUR von zuvor 6,50 EUR, während wir die Kaufempfehlung aufgrund des verbleibenden Aufwärtspotenzials beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag
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