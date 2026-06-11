BYD-Vizechefin Stella Li hat ein Update zu den Produktionsplänen des chinesischen E-Auto-Herstellers in Europa gegeben. Dabei hat sie überraschend verkündet, dass der Bau eines Pkw-Montagewerks in der türkischen Stadt Manisa auf Eis liegt. Zugleich erwägt BYD, ein bestehendes Werk in Südeuropa von einem anderen Hersteller zu übernehmen. Dass BYD auf die Lokalisierung seiner Produktion in Europa setzt, ist hinlänglich bekannt. Bereits seit 2017 baut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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