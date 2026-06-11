Der Private-Equity-Investor Mutares hat gestern den Verkauf von NEM Energy bekannt gegeben. Käufer des von Siemens Energy Ende 2022 übernommenen Unternehmens ist Hyundai Heavy Industries Power Systems. Im Interview mit DER AKTIONÄR erläutert Chief Investment Officer (CIO) Johannes Laumann von Mutares die Hintergründe des Deals und deutet weitere Beteiligungsverkäufe für die nächsten Monate an.DER AKTIONÄR: Herr Laumann, Mutares hat den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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