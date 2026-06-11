Garching (ots) -Pünktlich zum Anpfiff der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 startet Hisense eine crossmediale Markenkampagne, die die neuen RGB MiniLED TVs in Szene setzt. Das Vidcast-Format "SPÄTI TV" sowie eine Public-Viewing-Aktion in Berliner Spätis sorgen für besondere Fußball-Erlebnismomente, die verbinden - getreu dem Motto: Better Together.Hisense startet als offizieller Partner der FIFA WM 2026 eine integrierte Markenkampagne unter dem Leitgedanken "Better Together". Die Kampagne läuft crossmedial über TV, Digital-out-of-Home, Radio, Social Media und am Point of Sale. Im Mittelpunkt stehen die neuen Fernseher mit RGB MiniLED Technologie, Kühlschränke sowie weitere offizielle FIFA-Lizenzprodukte. Ergänzt wird die Kommunikation durch aufmerksamkeitsstarke Aktivierungen im urbanen Raum und auf Social Media. Verantwortlich für Konzeption und Umsetzung ist die Agentur BIANCO Berlin (https://www.biancoberlin.com/).Neues Vidcast-Format und Public Viewing in BerlinAn zahlreichen Berliner Spätis stellt Hisense kostenlose Fernseher für Public Viewings bereit. Damit werden die Marke und die neue RGB MiniLED Technologie für tausende Fußballfans unmittelbar erlebbar. Gleichzeitig bildet ein Späti auch die Kulisse für das brandneue Vidcast-Format "SPÄTI TV", das Hisense zur WM ins Leben gerufen hat. Als Moderatorin konnte die bekannte Fußballpodcasterin und Sportjournalistin Lena Casselberger gewonnen werden. Im Vidcast spricht sie mit Persönlichkeiten aus der Fußball- und Creator-Szene über ihre Geschichten, Perspektiven und die Kultur rund um den Fußball. Zum Auftakt des Formats begrüßt Lena Casselberger die Fußball-Freestylerin und Content Creatorin Gianna Zachan als ersten Gast. Die Fernseher von Hisense sind im Format inhaltlich eingebunden, statt klassisch beworben zu werden.Cashback und Reise zum WM-FinaleAbgerundet wird die Kampagne durch eine breitangelegte Cashback-Aktion und ein attraktives Gewinnspiel. Hisense-Fans können beim Kauf ausgewählter Produkte nicht nur bis zu 2.000 Euro sparen, sondern haben auch unabhängig von einem Kauf die Chance auf den Gewinn einer Reise zum WM-Finale nach New York.Crossmediale AussteuerungDie Kampagne ist über alle relevanten Kontaktpunkte hinweg integriert angelegt und sorgt für eine hohe Sichtbarkeit. Reichweitenstarke TV-Präsenz auf Plattformen wie MagentaTV und Netflix bildet dabei ebenso einen zentralen Baustein wie die Partnerschaft von Hisense mit MagentaTV im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Ergänzt wird die Kampagne durch eine flächendeckende Digital-out-of-Home-Präsenz im öffentlichen Raum sowie durch Radio- und Bandenwerbung im direkten Turnierumfeld. Auf Social Media verfolgt Hisense einen konsequenten Video-First-Ansatz: Statt rein auf Performance zu setzen, stehen relevante Inhalte mit Bezug zur Lebenswelt der Zielgruppe im Mittelpunkt.PositionierungMit dem Auftritt rund um das Turnier verfolgt Hisense das Ziel, sich nachhaltig im Premiumsegment zu positionieren. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht allein Produktmerkmale wie die neue RGB MiniLED Technologie, sondern die Erlebnisse, die durch hochwertige Technik möglich werden. Die Kampagne verknüpft Innovation mit relevanten kulturellen Momenten und schafft Berührungspunkte, die über klassische Sponsoring-Kommunikation hinausgehen. "Als offizieller FIFA-Partner geht es uns nicht darum, die WM einfach zu sponsern, sondern Teil des gemeinsamen Erlebens zu werden, vom Wohnzimmer über Social Media bis zum Späti um die Ecke", sagt Sühel Semerci, Managing Director Hisense Gorenje DACH. "Mit 'Better Together' zeigen wir, dass die schönsten WM-Momente gemeinsam erlebt werden. Gleichzeitig unterstreicht die Kampagne unseren Anspruch, Hisense als starke Premium-Marke weiter zu etablieren."Weitere Informationen zur Hisense Kampagne: https://de.hisense.com/bettertogetherDetails zur Cashback-Aktion unter: https://cashback.hisense.deDie erste Vidcast Folge auf YouTube unter:SPÄTI TV E01 | Fußball-Freestylerin Gianna im Real Talk (https://www.youtube.com/watch?v=25cNmtu5cQk)Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6292370