Garching (ots) -Vereinte Stärke: Mit der strategischen Kooperation verbinden Hisense u. MagentaTV innovative Smart-TV-Technologie & exklusiven Live-Sport.Pünktlich zum Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgen Hisense und MagentaTV gemeinsam für Stadionatmosphäre im eigenen Wohnzimmer. Im Rahmen einer umfassenden Kooperation bündeln Hisense und die Deutsche Telekom ihre Stärken und verbinden innovative Smart-TV-Technologie mit exklusivem Live-Sport.Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Hisense QLED-TVs der Q7S-Serie, die seit Mai 2026 über die Telekom erhältlich sind. Die Modelle 55Q7S und 65Q7S werden durch aufmerksamkeitsstarke Online- und Offline-Maßnahmen begleitet - darunter Kampagnen auf telekom.de, Print- und Flyer-Integrationen sowie POS-Inszenierungen mit TV-Präsentationen in ausgewählten Telekom-Stores bundesweit.WM-Erlebnis im BundleFür Verbraucher wird die Kooperation besonders greifbar: Die Hisense TVs sind im Rahmen spezieller Telekom-Angebote in Kombination mit MagentaTV erhältlich. Damit erhalten Fußballfans nicht nur moderne TV-Technologie für beeindruckende Bildqualität, sondern zugleich direkten Zugang zu den WM-Übertragungen von MagentaTV - und damit zu allen 104 Spielen der FIFA WM 2026, davon 44 exklusiv. Für ein besonders komfortables Nutzungserlebnis ist MagentaTV direkt auf kompatiblen Hisense Smart TVs mit VIDAA verfügbar - ganz ohne zusätzliche Hardware oder externe Streaming-Lösungen.Erhöhte SichtbarkeitIm Rahmen der Kooperation wird Hisense während der FIFA WM 2026 sichtbarer Teil des MagentaTV-Erlebnisses: eine Kombination aus technologischer Präsenz in den WM-Studios in München und New York und klassische TV Spots schaffen eine starke Aufmerksamkeit im Umfeld eines der weltweit größten Sportereignisse.Ergänzend wird MagentaTV in die umfassende WM-Kampagne von Hisense integriert. MagentaTV-Voucher und entsprechendes Branding begleiten die Vermarktungsmaßnahmen über E-Commerce- und POS-Kanäle und schaffen zusätzliche Berührungspunkte für Verbraucher."Große Sportmomente verdienen ein Fernseherlebnis, das Emotionen spürbar macht. Gemeinsam mit MagentaTV verbinden wir erstklassigen Content mit innovativer TV-Technologie und bringen Fußballfans noch näher ans Spiel", sagt Sühel Semerci, Managing Director Hisense Gorenje DACH."Unsere gemeinsamen Aktivitäten zur Fußball-WM sind ein logischer nächster Schritt unserer strategischen Partnerschaft, MagentaTV-Nutzern auf Hisense TVs die bestmögliche User-Experience zu bieten", so Dr. Jörg Richartz, VP Marketing & Sales von MagentaTV.Als offizieller Partner großer internationaler Sportereignisse setzt Hisense damit seine Strategie fort, technologische Innovation und emotionale Markenerlebnisse miteinander zu verbinden - und macht die FIFA WM 2026 zuhause eindrucksvoll erlebbar.Pressekontakt:Pressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6290449