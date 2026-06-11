Wil - Der neue RY3T NOVA verwertet überschüssigen PV-Strom direkt im Einfamilienhaus und wandelt ihn vollautomatisch in vergütete Rechenleistung um. Während die Einspeisevergütungen in der Schweiz weiter sinken und bei grösseren Anlagen künftig an den Marktpreis gekoppelt werden, können Eigenheimbesitzer ihren Strom so wirtschaftlich vor Ort nutzen, statt ihn zu sinkenden Tarifen einzuspeisen. Der Vorverkauf startete diese Woche. An sonnigen Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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