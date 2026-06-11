Mit dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX richtet sich die Aufmerksamkeit der globalen Finanzmärkte auf eines der ambitioniertesten Technologieunternehmen der Welt. Die geplante Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar sorgt dabei gleichermaßen für Begeisterung unter Investoren wie für Skepsis bei Analysten. Rekordbewertung für Elon Musks Raumfahrtkonzern Der von Elon Musk gegründete Raumfahrt- und Technologiekonzern SpaceX steht unmittelbar vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de