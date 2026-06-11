FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS VODAFONE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 110 (120) PENCE - BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 455 (615) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS STARTS TRUSTPILOT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 350 PENCE - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2100 (2800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MJ GLEESON PRICE TARGET TO 310 (345) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES EVOKE PRICE TARGET TO 52 (33) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 552 (656) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2879 (3329) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1340 (1525) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 600 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES B&M PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MOTORPOINT TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 550 (620) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 390 (550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RASPBERRY TARGET TO 650 (550) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2165 (2220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 568 (571) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 480 (600) PENCE - 'NEUTRAL'
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