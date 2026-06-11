Ryanair steht wegen Familien-Gebühren unter Druck: Müssen Eltern zahlen, damit ihre Kinder sicher neben ihnen sitzen? Die Aufsicht prüft.Ryanair wird wegen der Erhebung von Gebühren an Eltern untersucht, die auf Flügen neben ihren Kindern sitzen möchten. Die britische Wettbewerbsbehörde Competition & Markets Authority (CMA) erklärte, sie werde prüfen, ob die Praxis "mit dem Verbraucherrecht vereinbar" sei. Die in Dublin ansässige Fluggesellschaft bezeichnete die Untersuchung als "fadenscheinig" und als "gescheiterten Versuch der Starmer-Regierung, vorzugeben, dass sie sich um die Verbraucher kümmert". Ryanair verlangt laut der Aufsichtsbehörde, dass mindestens ein Elternteil bei seinen …
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